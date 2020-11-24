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Запуск маркетплейса позволит ММК существенно нарастить онлайн-продажи

Москва, 24.11.2020
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» планирует в начале 2021 года запустить собственный маркетплейс – электронную платформу, где покупатели смогут заказывать металлопрокат и метизы онлайн. В компании ожидают, что проект особенно заинтересует малый бизнес: наиболее востребованный сортамент можно будет заказывать в любом объеме.
#Экономика
#Металлургия
#Черная металлургия
#Цифровизация
  • Запуск маркетплейса позволит ММК существенно нарастить онлайн-продажи

Ведомости/ТАСС

Пандемия коронавируса ускорила переход значительной части торговли в онлайн по всему миру, в том числе и в России – об этом свидетельствует доклад аналитиков Data Insight, опубликованный РБК. Согласно прогнозу Data Insight, в 2019 – 2024 годах среднегодовой темп роста объемов интернет-торговли составит 33,2%, за пять лет объем продаж товаров онлайн поднимется с 1,7 до 7,2 триллиона рублей с учетом НДС.

При этом тенденция к росту онлайн-продаж во всех сферах экономики, включая черную металлургию, наметилась еще до пандемии COVID-19. Эта тенденция не осталась без внимания одной из ведущих металлургических компаний России – ПАО «ММК». Генеральный директор компании Павел Шиляев говорил в интервью ТАСС еще в 2019 году: «Во всем мире торговля уходит в онлайн. Точнее, находит там дополнительные возможности». ММК уделяет большое внимание развитию взаимодействия с потребителями своей продукции, в том числе и в онлайн-формате – и важным шагом в этом направлении должен стать запуск корпоративного маркетплейса.

Проект по созданию собственной платформы электронной коммерции ММК запустил в начале 2020 года, а в начале 2021 года планирует представить готовый маркетплейс клиентам. «Обладая широкими знаниями и компетенциями в сфере продаж, ПАО «ММК» намеревается в числе первых производителей стали в Российской Федерации серьезно увеличить долю онлайн-продаж в общем объеме отгрузки продукции», – говорится в пресс-релизе компании. Работу над проектом совместно ведут собственные специалисты Группы ММК и специально привлеченные разработчики онлайн-платформ.

Среди важных качеств маркетплейса в компании называют максимально доступный для пользователя интерфейс, который позволит покупателям продукции ММК быстрее выбирать необходимые товары, оформлять заказы и отслеживать их выполнение. Другая важная характеристика – отсутствие ограничений по объему закупки для наиболее востребованных видов продукции. Другими словами, при необходимости клиенты ММК, работающие в малом бизнесе, смогут заказать даже небольшую по объему, но подходящую именно для их нужд, партию металлопродукции. Как отмечал Павел Шиляев, плюс онлайн-торговли именно в том, что она помогает «обеспечить более гибкий, точечный, кастомизированный подход к клиенту, в частности, более тонко настроить параметры по срокам и качеству. Речь идет о продажах малых объемов продукции и относительно простого качества».

Проект по запуску корпоративного маркетплейса реализуется в Группе ММК в рамках стратегической инициативы «Индустрия 4.0», предполагающей масштабную цифровизацию бизнес-процессов ММК и расширения клиентских сервисов. В компании ожидают, что цифровизация в целом и маркетплейс в частности позволят увеличить востребованность продукции ММК, повысить эффективность продаж и удовлетворенность клиентов.

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Запуск маркетплейса позволит ММК существенно нарастить онлайн-продажи

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