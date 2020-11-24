В России за сутки выявлено более 24 тыс. новых случаев COVID

Суточный прирост в России новых случаев коронавирусной инфекции составил 24 326 эпизодов в 85 регионах РФ, передает оперштаб. В общей сложности за весь период пандемии в стране выявлено 2 млн 138 828 эпизодов COVID-19.

Число летальных исходов за последние 24 часа составляет 491 человек, что стало новым антирекордом по смертности. Общее число безвозвратных потерь от ковида выросло до 37 031. Успешно справились с инфекцией 1 млн 634 671 пациент, из которых 23 226 были выписаны за последние сутки.

На первом месте среди регионов продолжает оставаться Москва, где отмечен прирост за сутки в 5838 пациентов. На втором месте Санкт-Петербург с приростом в 3179 диагнозов, что стало для города новым антирекордом. На третьем месте Московская область, где зафиксировано 970 новых случаев. В пятерке - Нижегородская область (+443) и Свердловская область (+384). В десятку антирейтинга попали Архангельская область (+351), Красноярский край (+336), Карелия (+323), Воронежская область (318) и Хабаровский край (+315).