Администрация Трампа подготовила проект антироссийских санкций против Минобороны РФ

Уходящая администрация президента США Дональда Трампа уже в самое ближайшее время может ввести санкции против Минобороны России, а также ряда предприятия оборонно-промышленного комплекса и одного из ФГУПов, связанных с Кремлём.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на черновой вариант проекта огрничительного списка, в документе указан неназванный ФГУП, связанный с администрацией президента России, Минобороны страны, один из подведомственных ему центров, а также ряд других предприятий ОПК и гражданской промышленности.

Кроме того, под санкции Вашингтона может попасть экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.

Уже известно, что новые антироссийские санкции связаны с ограничениями, которые могут быть введены администрацией Трампа в отношении 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными и почти 30 организаций РФ.

Ранее сообщалось, что 24 ноября США ввели санкции в отношении трёх российских компаний в связи с нарушением американского закона о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Сирии и КНДР.

Под ограничения попали «Авиазапчасть», «Элекон» и Nilco Group. Санкции вступили в силу ещё 6 ноября и будут действовать 2 года, но могут быть продлены или досрочно прекращены по решению государственного секретаря США.