Акции дня: перспектива по дивидендам «Лукойла» порадовала трейдеров

Котировки нефтяной компании «Лукойл» пошли вверх после публикации финансовых результатов за третий квартал 2020 года и в ожидании дивидендов. За дневную сессию в среду бумаги подорожали на +3,87% до 5 380 рублей за акцию.

Накануне компания опубликовала отчетность по МСФО. В третьем квартале чистая прибыль снизилась в 3,8 раза до 50,42 млрд рублей. Выручка сократилась на 25,4% и составила 1,46 трлн рублей, а операционная прибыль упала в 2,3 раза до 98,8 млрд рублей. Несмотря на снижение, рынок отреагировал на результаты положительно, поскольку эксперты прогнозировали, что падение показателей будет больше. Кроме того, эксперты ожидают высоких дивидендов по итогам 2020 года. По мнению аналитиков «Промсвязьбанка», выплаты могут составить 350 руб. на акцию, что выведет «Лукойл» в лидеры сектора по доходности. Аналитики Sberbank CIB прогнозируют дивиденды за второе полугодие на уровне 240 руб. на акцию.

Индекс Мосбиржи вырос на +1,25% до 3134,52 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,14% до 1301,83 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:06 мск составила 48,17 долларов за баррель (+0,65%). Российская валюта слабела – 75,93 рублей за доллар.