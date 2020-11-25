Автоэксперт оценил новые правила сдачи экзамена на права

По мнению главы Всероссийского общества автомобилистов Валерия Солдунова, новые требования при сдаче экзамена на водительские права позволят будущим автолюбителям приобрести водительские рефлексы и повысить собственную безопасность. В частности речь идет о необходимости пристегиваться для прохождения экзамена. Он напомнил, что такие правила существовали «в течение семидесяти лет сдачи на права во времена СССР, и исчезло после 2000 года».

«Это выработка рефлекса определенного: сел в машину – пристегнулся», - поделился Солдунов в беседе с агентством РИА Новости.

Многие люди после исключения ремня безопасности из перечня критических ошибок при сдаче на права, просто перестали пристегиваться, дополнил эксперт, хотя привычка «косвенно повышает безопасность».

«Если человек с самого начала своего автомобильного опыта будет в автоматическом режиме пристегиваться, он и дальше продолжит это делать», - рассказал эксперт.

Ранее МВД РФ предложило изменить перечень ошибок, при совершении которых экзаменатор вправе остановить тестирование для кандидата на получение водительских прав. В частности, новый регламент предусматривает прекращение экзамена из-за использования мобильного телефона за рулем и не пристегнутый ремень.