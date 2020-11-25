Байден рассказал о своих планах на первые месяцы президентства

Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден уже поделился планами на первые сто дней своего пребывания на посту главы государства. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

«Я отправлю в сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 миллионов незарегистрированных человек», - сообщил он. Также Байден заявил о намерении отменить некоторые указы действующего президента США Дональда Трамп, которые, по мнению политика, несут вред климату и здоровью людей.

Также он пообещал не инициировать расследование в отношении Трампа, а, в первую очередь, сосредоточиться на возвращении гражданам США уверенности в себе и завтрашнем дне.

Также Байден заверил, что его правление не станет для Америки «третьим сроком Барака Обамы», в годы президентства которого Байден 8 лет занимал пост вице-президента. По его мнению, Трамп «изменил ландшафт и теперь это "Америка в первую очередь", то есть "Америка в одиночестве"».

Ранее собщалось, что более 47% американцев выступила за участие действующего президента страны республиканца Дональда Трампа в выборах главы государства в 2024 году. Данной позиции придерживаются, главным образом, сторонники республиканцев, - 75% респондентов поддерживают именно эту партию. 24% демократов-участников опроса также поддержали участие Трампа в следующих выборах.