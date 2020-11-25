Диетолог перечислила продукты, которые помогут защититься от COVID

Для защиты от коронавируса необходимо придерживаться диеты, включающей в себя блюда из овощей и фруктов «всех возможных цветов», рассказал диетолога Джоди Моргулис ресурсу Medicalxpress.

Также для получения полного набора витаминов, нужно обязательно включить в свой рацион фрукты и овощи, рассказала она. Диетолог пояснила, что разнообразие цветов фруктов и овощей, которые потребляет человек, способны обеспечить организм фитонутриентами – химическими веществами, содержащими в своем составе антиоксиданты и противовоспалительные свойства.

Помимо этого на столе обязательно должны присутствовать бобы, яйца, рыба, птица, тофу и чечевица, - все они являются важным источником белка, добавляет Моргулис. Для поддержания микробиома кишечника необходимо включать в свой рацион разнообразные продукты, по возможности сезонные.

Ранее диетологи назвали белковую диету самой эффективной для снижения веса, посоветовав употреблять больше мяса птицы, рыбы и бобовых. А вот сладкие фрукты лучше съедать в первой половине дня, чтобы не прибавлять лишние килограммы.