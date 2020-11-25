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Доктор Комаровский развеял главные мифы о коронавирусе

Москва, 25.11.2020

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял главные мифы о коронавирусе. Он напомнил, что сразу после появления COVID-19 появилось и огромное количество слухов об этом вирусе, в частности, о способах его передачи.

Так, по его словам, люди первоначально очень боялись заказывать посылки в зарубежных интернет-магазинах. Другие – категорически отказывались есть бананы считая их переносчиком коронавируса, передаёт РИА Новость.

Ещё одни мифы касаются причин возникновения COVID-19. Коморовский вспомнил фейки о том, что коронавирус распространили инопланетяне или китайские спецслужбы.

При этом врач подчеркнул, что сейчас главные мифы связаны с методами лечения COVID-19 и осложняются появлением многочисленных «экспертов» в сети интернет, которые дают «полезные» советы по данному вопросу.

«Некоторые из них советуют дышать водкой, что очень вредно, другие – что надо дышать содой, а кто-то овсе предлагает капать в нос раствор конского навоза», – рассказал специалист.

Он также отметил, что многие люди начинают верить в народные методы после того, как сами выздоравливают.

«Несмотря на то, что организм справляется с болезнью самостоятельно, они убеждены, что им помогло то или иное средство. После чего начинают распространять эту информацию в интернете», – резюмировал доктор Комаровский.

Ранее сообщалось, что в России суточный прирост новых больных коронавирусной инфекцией составил 23 675 случаев. Тем самым второй день подряд отмечается снижение числа новых заболевших после анитирекорда 23 ноября, когда было выявлено более 25 тыс. инфицированных. Нарастающим итогом в РФ выявлено за всё время эпидемии 2 162 503 случаев коронавирусной инфекции.

На фоне снижения числа новых диагнозов отмечается рост летальности от инфекции. Так сегодня, 25 ноября, от C скончалось в России 507 пациентов. Накануне печальная статистика показала 491 случай за сутки. В общей сложности число безвозвратных потерь достигло показателя 37 538 умерших.

Параллельно фиксируется рост выздоровевших пациентов – за сутки из российских больниц выписано 25 748 пациентов, что более чем на 2 тыс. больше количества новых случаев COVID-19. Всего успешно перебороли инфекцию 1 660 419 человек. Остаются под наблюдением врачей 464 546 человек.

Напомним, вторая волна коронавируса стала накрывать нашу страну в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев.

К середине первого месяца осени их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс., 28 сентября – в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября – в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс., 4 ноября – в 19 тыс., 6 ноября – в 20 тыс., 9 ноября – в 21 тыс., 14 ноября – в 22 тыс., 19 ноября – в 23 тыс., 20 ноября – в 24 тыс., 23 ноября – в 25 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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