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Европа готовится к новым схваткам с Америкой

Москва, 25.11.2020
#Торговые войны
#Экономика
  • Европа готовится к новым схваткам с Америкой

imago images/Future Image

Первую половину ноября в Европе царила эйфория, вызванная победой на президентских выборах в США Джозефа Байдена. Однако ближе к концу месяца восторги, вызванные скорой сменой хозяина в Белом доме, начали убывать. С одной стороны, еврочиновники с нетерпением ждут улучшения отношений с Вашингтоном, сильно испорченных за последние четыре года, но с другой, они готовятся к трудным переговорам и дебатам по таким сложным вопросам, как защита данных, высокотехнологичные компании и торговля. Противоречия между ЕС и США по этим вопросам существовали и до появления в Белом доме Дональла Трампа. Они останутся и после его ухода из главного особняка Америки.

«Конечно, будет ряд легких побед и расширение сотрудничества по борьбе с изменениями климата и коронавирусной пандемией,- объясняет сотрудница German Marshall Fund Кристин Берзина.- Однако существует и реальная опасность, что разногласия по таким вопросам, как защита данных и «цифровые» налоги, затруднят достижения согласия по другим проблемам, важным для обеих сторон. Особенно это относится к Китаю».

По словам Жерара Аро, бывшего посла Франции в США (2014-19), в январе 2021 года в Белом доме появится самая «франкоговорящая администрация» в истории Америки. Он имеет в виду вероятное назначение на должность госсекретаря Энтони Блинкена и спецпосланника по климату Джона Керри, которые отлично говорят по-французски. Большой опыт работы с международными организациями и у бывшей главы ФРС Джанет Йеллен, которая, очевидно, возглавит Министерство финансов США.

Естественно, это не осталось незамеченным в Брюсселе. Однако в столице объединенной Европы так же хорошо осознают и существование структурных разногласий между двумя центрами Западного мира, которые не зависят от того, кто находится в Белом доме.

Например, едва ли при Байдене ослабнет одно из главных таких разногласий, а именно – давнее требование Вашингтона, чтобы Европа принимала более активное участие в обеспечении своей собственной безопасности.

7 декабря главы внешнеполитических ведомств членов ЕС обсудят трансатлантическое сотрудничество и отношения с США. Вопрос отношений с США вполне может оказаться в повестке дня и саммита ЕС, который должен состояться на этой неделе.

«Конечно, хорошо, что появится более профессиональный и предсказуемый президент с такой же более профессиональной и предсказуемой командой,- рассказал Financial Times один из европейских дипломатов, имя которого не приводится.- Но у нас не должно быть иллюзий, что отношения с США будут легкими».

Высокопоставленные еврочиновники уже публично описали, какие камни преткновения они видят в отношениях с новой американской администрацией. Так, выступая перед послами в ЕС, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что «определенные изменения в приоритетах и восприятии намного глубже, чем какой-то один политик или даже вся его администрация». Она также сказала, что они «не исчезнут в результате одних единственных выборов». 

Кроме разногласий по IT-компаниям, в основном американским, которые, убеждены в Брюсселе, платят слишком мало налогов, существует серьезная напряженность и в торговых отношениях между ЕС и США. За четыре года в Белом доме Трамп успел наломать немало дров и в отношении торговли: объявил, например, угрозой национальной безопасности США сталь из Европы, угрожал вводом пошлин на европейские автомобили и так далее. Брюсселю и Вашингтону еще предстоит также согласовать общую позицию по реформе ВТО.

Брюссель и Вашингтон вот уже 16 лет не могут договориться по вопросу государственных субсидий, который привел, в свою очередь, к вводу тарифов на продукты с обеих сторон.

Еще один спорный вопрос – отношения с Китаем. ЕС пытается ослабить в целом жесткую политику США по отношению к КНР и привести ее в соответствие с европейской стратегией сотрудничества с Поднебесной с сохранением, естественно, конкуренции.

«Глубокие разногласия с администрацией Трампа почти неизбежно вели к конфронтации,- рассказал посол ЕС в США в 2014-19 годах Дэвид О’Салливан.- Глубокие разногласия с администрацией Байдена создадут напряженность, но мы будем всегда осознавать существования более обширного контекста наших отношений: у нас с ними очень много общего».

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