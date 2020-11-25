Правительство Германия ответило на запрос о следах «Новичка» в деле Навального

Немецкое правительство заявило, что располагает несколькими предметами со следами вещества из группы «Новичок» связанных с Алексеем Навальным, сообщает «РИА Новости».

В правительство ФРГ был подан депутатский запрос от парламентской фракции «Альтернатива для Германии»: «Есть ли, по информации федерального правительства, в деле Навального, помимо бутылки с водой, еще какие-нибудь предметы со следами "Новичка"?». На запрос со стороны парламентариев правительством был дан утвердительный ответ.

Ранее представители Навального заявляли о том, что немецкой стороне была передана бутылка из-под питьевой воды, которой Навальный предположительно пользовался в Томске, и на этой бутылке якобы обнаружены следы отравляющего вещества «Новичок».

Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок».

Российская сторона заявила, что анализы, взятые у Навального в Омске, не показали содержания в его организме каких бы то ни было отравляющих веществ.