Нерезиденты дали рублю в долг

За неделю с 16 по 22 ноября нерезиденты приобрели ОФЗ на 43,3 млрд рублей, а неделей ранее — на 67,3 млрд, что стало лучшим результатом с мая. На первом месте по спросу — облигации, выпущенные на последних аукционах Минфина.

Так, в портфелях у иностранцев оказалось почти 90% ОФЗ-52003 с купонным доходом, привязанным к инфляции.

Также нерезиденты покупали 5-летние ОФЗ-26234 (на 6,5 млрд рублей) и 6-летние ОФЗ-26219 (на 5,5 млрд), одновременно продавая 4-летний выпуск ОФЗ-26227 (на 5,2 млрд рублей).

Неделей ранее нерезиденты в больших объемах приобрели 10-летние ОФЗ-26228 и 6-летние ОФЗ-26226. Чистый приток составил 31,3 и 8,1 млрд рублей соответственно.

Портал Finanz со ссылкой на Сбербанк CIB приводит данные, согласно которым вложения нерезидентов в российский госдолг в настоящее время лишь на 27 млрд рублей ниже уровня марта, причем их доля в ОФЗ вновь начала расти. Это позволяет говорить о компенсации весеннего оттока средств.

В настоящий момент российские ОФЗ обещают более высокую доходность в короткие сроки, указывает директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов. Кроме того, притоку вложений в ОФЗ способствует стабилизация на внешних рынках в связи с новостями о вакцине от коронавируса и рост нефтяных котировок.

Дефицит бюджета РФ из-за пандемии заставляет Минфин наращивать уровень госдолга через продажу ОФЗ, отмечает он. В 2020 году дефицит бюджета может составить 4,4% вместо профицита на уровне 1%. А уровень госдолга может вырасти до 19% ВВП (20,3 трлн рублей) против 12,3% в 2019 году (13,6 трлн рублей). По мнению Минфина, уровень госдолга ниже 20% ничем не угрожает российской экономике. А поставленные планы по привлечению средств в госдолг ведомство выполнит досрочно — до конца этого года.

Однако поведение иностранных инвесторов может резко смениться при изменении внешней конъюнктуры, полагает Артём Тузов: усиление пандемии, негативные данные по уровню снижения российской экономики, опасность новых санкций и дешевая нефть могут резко сократить вложения и вызвать волну распродаж. В таком случае ЦБ РФ и Минфину придется прикладывать дополнительные усилия для поиска источников компенсации бюджетного дефицита, который сохранится в течение ближайших двух лет.

Ноябрь, традиционно — до этого года — считавшейся не самым удачным месяцем, сменил этот тренд, указывает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Так, суммарно всего за две последних недели нерезиденты выкупили ОФЗ более чем на 110 млрд руб. Для российского рынка это крайне позитивный момент, активность нерезидентов оборачивается притоком валюты, эквивалентной 1,5 млрд долл. Помимо этого, приток валюты дополнительно обеспечит продажа валюты экспортерами, налоговый период для которых заканчивается также на этой неделе.

Вполне вероятно, предполагает аналитик, что столь высокий интерес иностранных инвесторов к российским долговым бумагам создал и благоприятные условия для рубля: российская валюта вчера аномально укреплялась. В целом с начала месяца рубль подорожал к доллару на 4%, хотя последние 10 лет для 4-го квартала года характерно было его ослабление. Помимо активности нерезидентов, укреплению нацвалюты способствовала пауза на международной политической арене: позиция США по санкциям пока не носит столь негативный характер, как ожидалось, а опасения по выборам уже пройдены. Опять же доллар ослабляется на фоне программ помощи мировым экономикам.

Возвращаясь к теме активного интереса к ОФЗ можно добавить, говорит Алексей Антонов, что преимущественно иностранцы вложились в бонды с фиксированным купоном, с доходностью в пороге не выше 6,5%, эта позиция актуальна и для бумаг размещенных на 15 летний срок. Это, с одной стороны, может показаться рискованной инвестицией учитывая такой длинный горизонт, однако с другой стороны указывает на веру инвесторов в рубль и в то, что 2021 год будет более удачным.

Между тем следует добавить, что последнее размещение от 18 ноября далеко не рекордное и даже, скорее, выбивающееся из общей картины, замечает он. Это связано с тем, что инвесторам изначально было предложено всего два выпуска бумаг и лишь с постоянным купонным доходом на 5 и 10 лет, плюс 10-летние бумаги с доходностью, привязанной к инфляции. При этом долгосрочные бумаги были реализованы так, что закрылось лишь 38% спроса — всего 6,22 млрд руб. Но пятилетние ОФЗ пользовались спросом в объеме 44 млрд руб при лимите в 30 млрд, который и был реализован.

Суммарно сумма размещения составила 56 млрд руб, что является минимумом с июля. Столь скромное размещение можно объяснить тем, заключает Алексей Антонов, что в целом Минфином уже выполнен квартальный план заимствований. По его словам, сейчас произошло что-то вроде «тестирования» разных альтернативных инструментов по взаимодействию с инвесторами. В целом такой хороший спрос подтверждает сохраняющийся интерес, заключает он.