Командир батареи «Бастионов» раскрыл подробности уникального пуска в Арктике

Командир батареи, капитан Иван Прохоров рассказал газете «Красная Звезда» о подробностях пуска крылатой ракеты «Оникс» из ПБРК «Бастион» на Крайнем Севере. Он уточнил, что одной из ударных групп поставили задачу поразить морскую цель из глубины территории, а особенностью данных учений стало усложнение полетного задания ракеты.

«Мы задали крылатому снаряду траекторию, по которой он должен безопасно пройти все складки местности и выйти на прямой пеленг на цель», - рассказал военный. Он добавил, что ранее подобных пусков не совершало ни одно из береговых соединений ВС РФ, поэту данную стрельбу можно назвать уникальной. Батарея справилась с поставленной задачей на отлично: ракета обошла все естественные препятствия и уничтожила надводную цель.

Издание уточняет, что первая стартовая батарея капитана Ивана Прохорова вошла в прошлом году в Книгу рекордов Вооруженных Сил страны за совершение первого в России пуска ракеты из «Бастиона» в Западном полушарии на максимальном удалении от береговой черты. В этом году батарея надеется получить звание ударной и Кубок главнокомандующего ВМФ России, сообщает газета.