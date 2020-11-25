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Курс доллара: рублю предрекли мощный отскок

Москва, 25.11.2020
  • Курс доллара: рублю предрекли мощный отскок

Алексей Павлишак/ТАСС

Вчерашние торги рубль вновь провёл неровно. Открывшись на Мосбирже с отметок 75,91 за доллар и 89,89 за евро, к 17:00 мск в обеих валютных парах он немного просел, торгуясь по 76,00 в паре с «американцем» и по 90,20 руб. в паре с «европейцем». Однако к закрытию основной сессии нацвалюта вновь укрепилась, завершив вторник в плюсе. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составил 75,78, что на 39,75 коп. дешевле чем накануне. Единая валюта ЕС за сутки потеряла 20 коп. – курс евро составил 90,00 руб.

Таким образом, российская валюта вечером ускорила рост к доллару и евро на фоне внешнего позитива и активно дорожающей нефти.  Напомним, мировые цены на «чёрное золото» вчера стремительно росли на новостях о том, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение о передачи власти Джо Байдену. При этом цены на нефть ускорили свой рост с открытием торгов в США.

По данным на 19:00 мск стоимость контрактов на Brent составила 47,64 долл. (+3,43%). за бочку. Тем самым, нефть этой марки превысила отметку в 47 долл. впервые с 6 марта. Фьючерсы WTI выросли в цене на 2,5% – до 46,06 долл. за баррель, что является максимумом с 5 марта.

Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» считает, что вчера поводом для оптимизма на всех торговых площадках, в том числе и валютных действительно стало появление одного из первых явных свидетельств признания администрацией Дональда Трампа его поражения на президентских выборах.

«Действующий глава Белого дома запустил процедуру передачи власти своего сопернику демократу Джо Байдену, – напомнил эксперт. – Конечно, Трамп пока заявил о продолжении борьбы за пересмотр итогов выборов, так и не смирившись с результатом голосования. Но этот шаг существенно снизил политические риски в США, что способствовало возобновлению роста на всех рынках мира».

При этом эксперт считает, что дальнейшая курсовая динамика будет связана с возможным умеренным откатом мировых цен на «чёрное золото» и возвращением на рынок пессимистичного настроя.  

«Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе рубль в паре с долларом будет торговаться в широком диапазоне 75,90-77,20, а с евро в коридоре 89,70-91,00», – заявил он.

Артём Тузов из ИК «УНИВЕР Капитал» отметил, что вчера рубль следовал за нефтяными котировками, то укрепляясь, то теряя свои позиции. Но не только «чёрное золото» является сейчас драйвером курсовой динамики. На всех рынках по-прежнему наблюдаются оптимистичные настроения, которые формируются на фоне информации о появлении новых вакцин от коронавируса и надеждами на скорую массовую вакцинацию, которая позволит победить COVID-19.

Фактором поддержки для рубля, как уверен Тузов, стала и новость о том, что Трамп намерен начать передачу власти в США. Из внутренних факторов, эксперт назвал наступление налогового периода в России, который поддерживает спрос на рублевую ликвидность.

«В этой связи мы считаем, что сегодня-завтра пара доллар-рубль будет находиться в пределах 75,70-76,50, а пара евро-рубль в диапазоне 89,80-90,60», – предположил он.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» отметил, что вчера преимущество нашей валюты в паре с долларом выглядело очень стабильным, так как рубль получил солидную поддержку от дорожающей нефти - цены на «чёрное золото» марки Brent к вечеру поднялись до 47,70 долл. за баррель, что произошло впервые с марта 2020 года.

«Конечно, при таких ценах рубль мог подорожать более существенно. Однако пыл глобальных игроков немного охладили новости о санкциях, который ввёл Вашингтон против трёх отечественных компаний. Сами эти ограничительные меры хоть и не представляют какой-либо системной угрозы, но всем дали понять, что в любой момент рубль может вновь развернуться вниз», – резюмировал Кравченко.

Между тем аналитики крупнейшего швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse назвали рубль главным разочарованием года. Как отметили они, несмотря на стабильный профицит по счёту текущих операций и постоянные интервенции российского регулятора на валютном рынке, рубль оказался самой слабой валютой региона.

При этом в Credit Suisse полагают, что рубль недооценен по фундаментальным показателям. Под ними аналитики подразумевают реальные процентные ставки, размер счёта текущих операций и экономический рост. Несмотря на это в швейцарском банке считают, что исходя из фундаментальных показателей российская валюта имеет все предпосылки до конца этого года укрепиться.

«Более того, есть вероятность, что если не произойдёт каких-либо неприятных сюрпризов на геополитическом фронте рубль сохранит эту положительную динамику в дальнейшем и может уйти в паре с долларом в диапазон 70,00-72,00», – прогнозируют аналитики Credit Suisse.

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