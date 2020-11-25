Минпромторг предлагает фудкортам перейти на ресторанный формат обслуживания

Минпромторг России предлагает во время пандемии коронавируса перейти фудкортам в торговых центрах на альтернативный вариант обслуживания посетителей - по аналогии с обслуживанием в ресторанах, передает ТАСС, ссылаясь на текст документа.

«Альтернативой введению ограничений может быть четко установленный регламент работы фудкортов в торговых центрах на время ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции», - говорится в письме, разосланном ведомством в регионы. По заявлению замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, регламент был разработан Союз торговых центров совместно компаниями ИКЕА и МЕГА. Документ был направлен в регионы на случай, если ситуация заставить власти рассматривать вариант о временном закрытии фудкортов, уточнил чиновник. Он также напомнил, что на фоне эпидемии, посетителей в торговых центрах стало меньше на 30-40%, соответственно пострадали и заведения общепита в таких местах.

Сам регламент подразумевает прием и выдачу заказов за столиком, как это обычно и происходит в ресторанах. Также должна быть возможность приема и оплаты заказа через приложение в телефоне, доставку за столик должны осуществлять представители арендатора или третьи лица.

Помимо этого, каждое заведение фудкорта должно обеспечить расположение посадочных зон на расстоянии 1,5 метров друг от друга, а в общей сложности на каждого человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров посадки. При превышении данного значения предлагается остановить доступ на фудкорт, говорится в письме.