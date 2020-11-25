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Минздрав опасается роста смертности по причинам, не связанным с COVID

Москва, 25.11.2020

Невозможность оказания своевременной медицинской помощи пациентам  с хроническими заболеваниями и неотложными диагнозами в период пандемии коронавируса может привести к росту смертности в России, считает замминистра здравоохранения Олег Гриднев. Еще одним фактором риска чиновник назвал ухудшение психического здоровья населения.

По словам представителя Минздрава, с марта месяца текущего года практически в два раза снизилось количество обращений в отделения неотложной помощи, то есть граждане с хроническими заболеваниями стали ходить к врачам во время эпидемии «на 30–50% реже».

«Конечно, это может привести к увеличению смертности в отсутствие должного взаимоотношения пациентов со здравоохранением», –считает Гриднев.

Он рассказал, что растет доля пациентов с диагнозами депрессия, синдром дефицита внимания, гиперактивность. Посещаемость врачей пациентами с диагнозами, связанными с психическими расстройствами, также снизилась. По его мнению, это тревожный сигнал, поскольку отсутствие медицинской помощи может привести в дальнейшем среди данной категории пациентов к росту суицидальных попыток и, возможно, домашнего насилия.

Ранее Минздрав предложил изменить целевые показатели по сокращению смертности в 2020 год, заложенные в госпрограмму «Развитие здравоохранения», поскольку из-за эпидемии коронавирусной инфекции планы не выполняются второй год.

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