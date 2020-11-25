Набиуллина допустила снижение доступности жилья в России

В Банке России допустили снижение доступности жилья в нашей стране.

Об этом в ходе выступления в нижней палате парламента РФ заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По её словам, это может произойти на фоне роста цен на недвижимость на первичном рынке, который опережает инфляцию и увеличение доходов населения, передаёт агентство «Прайм».

При этом руководитель ЦБ РФ отметила, что льготная программа кредитования помогла как гражданам в приобретении жилья, так и застройщикам, которые смогли продолжать ввод новых домов в эксплуатацию.

«Но одновременно уже виден рост цен на недвижимость на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья может упасть, даже несмотря на льготную ставку по ипотеке», – пояснила Набиуллина.

Напомним, ещё весной Кабмин запустил программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Она будет действовать до 1 июля 2021 года. Как подчеркнула глава регулятора, своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования пузырей и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья.