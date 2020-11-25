Цена на нефть преодолела отметку в $48

В ходе торгов 25 ноября стоимость нефти сорта Brent поднялась выше $48, говорится в отчете биржи ICE. По данным на 07:50 по московскому времени, стоимость фьючерсов данной смеси с поставками в феврале достигла $48,32 за баррель, прибавив сразу 4,95%. Показатель стал лучшим, начиная с марта текущего года, когда Brent торговалась выше $47. Фьючерсы WTI с поставками в январе выросли в цене на 0,56%, достигнув в ходе торгов на бирже NYMEX $45,47 за баррель.

Аналитики прогнозируют, что средняя стоимость сорта Brent в будущем году установится в районе $46,59 за баррель. Сорт WTI будет торговаться в будущем году по прогнозам на уровне $44,24.

В марте 2020 года произошел обвал нефтяных рынков после того, как стало известно, что странам-участницам сделки ОПЕК+ не удалось согласовать уровень добычи нефти. Тогда же стало известно, что в планах Саудовской Аравии значится наращивание добычи до 10–12 млн баррелей в сутки. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, какое-то время нефть торговалась на отрицательных значениях.