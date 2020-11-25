Нефтяное оживление: как нефтегазовый сектор вновь стал фаворитом

Ралли требует топлива

Не прошло и месяца с того момента, как цены на нефть торговались на минимумах с весны, а вторая волна вируса не предвещала для спроса ничего хорошего. Однако все быстро изменилось, и цена за бочку Brent немного выше, чем в августе. Во вторник котировки поднимались в район 46,5 долларов.

Появление прошедших испытание вакцин заставило участников торгов кардинально пересмотреть свой взгляд на будущее, а вместе с ним и оценку возможного спроса на углеводороды.

Теперь трейдеры, позабыв о всех проблемах, переполнены уверенностью, что вакцины быстро вернут мир и жизнь людей к прежнему ритму и начнется уверенное и бурное восстановление экономики.

К слову, показательным можно считать поведение американцев. Они, видимо, так истосковались по путешествиям, что в минувшую пятницу был зафиксирован максимальный объем гражданских авиаперевозок в течение одного дня — сравнимый только с мартовским доковидным показателем. Через аэропорты страны прошло около одного миллиона человек, и это при всех настойчивых рекомендациях воздержаться от поездок. В какой-то степени этот случай дает право сказать, что скептики, полагающие, будто люди уже не вернутся к привычному ритму жизни и не будут активно путешествовать, очень сильно ошибаются.

Нефтяной аспект данного события очевиден. Авиация является крупным потребитем топлива. Потенциальный рост авиаперевозок окажется способен дать сильный сигнал рынку.

На рынке акций также все указывает на уверенное восстановление нефтяных цен и в дальнейшем. Обычно акции нефтегазового сектора несколько опережают по динамике саму нефть, и сейчас они растут гораздо быстрее. Торгуемый биржевой фонд ETF (XLE), ориентированный на акции нефтегазового сектора на биржах США, прибавил с начала месяца 33%. То есть наблюдается настоящее ралли.

Возможно, финансовый рынок выдает нефтяному сектору определенный аванс — все же, вакцинация населения не началась еще ни в одной стране, да и пройдет она не так быстро. Тем не менее, не стоит забывать, что приближается конец года, и трейдеры, как обычно, хотят завершить его на позитиве и получить неплохие премии.

Альтернативная энергия

В долгосрочной перспективе, нефть, безусловно, останется одним из ключевых активов, однако стоит признать, что сейчас очень большое внимание уделяется альтернативным источникам, а многие автоконцерны вкладывают колоссальные средства в производство электромобилей. И даже несмотря на бурный рост цен, акции производителей электрокаров остаются в фокусе инвесторов. Бумаги компании Ayro только в понедельник выросли почти на 8%, Plug Power подорожали на 2,6%, Fisker и Lordstown Motors выросли от 1 до 3%, а китайская Li Auto подорожала почти на 8%.

Итак, с одной стороны, венчурный капитал активно вкладывается в производство транспорта без двигателя внутреннего сгорания, с другой, инвесторы на фондовом рынке верят в успех таких проектов в будущем. Из этого можно сделать вывод, что электромобилей со временем будет становится все больше, а значит, потребление нефти будет постепенно снижаться, хотя это, конечно, не вопрос завтрашнего дня.

Стоит также добавить, что Джо Байден является сторонником зеленой энергетики и говорил о планах потратить на ее развитие огромные деньги. Скорее всего так и произойдет, так что давление на нефтяной сектор в перспективе нескольких лет будет возрастать. Ну а в том, что именно Байден станет президентом США сомнений нет уже никаких - администрация Трампа начала процедуру передачи власти.