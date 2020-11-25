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Первая российско-европейская конференция по климату: диалог о климатической политике и следующих шагах по реализации Парижского соглашения

Москва, 25.11.2020
Представительство Европейского Союза в Российской Федерации и Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО проведут 1-3 декабря онлайн-конференцию ЕС и России по климату. Это первый форум по климатическим вопросам в России такого масштаба и такого уровня представительства.
  • Первая российско-европейская конференция по климату: диалог о климатической политике и следующих шагах по реализации Парижского соглашения

предоставлено пресс-службой

Конференция объединит политиков и должностных лиц высокого ранга, топ-менеджеров компаний, экспертов, представителей ведущих аналитических центров, некоммерческих организаций и СМИ из ЕС и России.

Конференция станет платформой для открытого обсуждения и плодотворного диалога между основными заинтересованными сторонами и тем самым поможет определить области общих интересов по связанным с климатом вопросам.

insta-05-1.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

В конференции примут участие следующие спикеры:

  • Франс Тиммерманс, Исполнительный заместитель председателя Европейской Комиссии, курирующий Европейский Зеленый Курс;
  • Максим Решетников, Министр экономического развития Российской Федерации;
  • Руслан Эдельгериев, Советник Президента Российской Федерации, Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата
  • Клара де ла Торре, заместитель генерального директора по климатическим действиям Европейской Комиссии;
  • Павел Завальный, председатель Комитета по энергетике, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации;
  • Анатолий Чубайс, Председатель правления ООО «УК «РОСНАНО»;

а также многие другие докладчики.

В ходе специализированных сессий конференции будут проходить  углубленные дискуссии по широкому спектру связанных с климатом вопросов: от национальных стратегий, нацеленных на борьбу с изменениями климата, до корпоративных стратегий декарбонизации, от возможностей и вызовов декарбонизации внутреннего рынка до возобновляемой энергетики, водорода и финансирования «зеленых» инициатив, от пограничного углеродного регулирования до Арктики, роли лесов и стратегий адаптации к климатическим изменениям.

«Как реагировать на изменение климата — это один из самых актуальных глобальных вопросов. По всему миру граждане все больше обращают внимание на эту проблему и призывают власть и бизнес к действиям. Наряду с выполнением Парижского соглашения, которое является международной рамочной основой для борьбы с изменением климата, Европейский Союз решает проблему изменения климата посредством амбициозного комплекса мер под названием Европейский зеленый курс. Являясь двумя сильными экономическими игроками, Европейский Союз и Россия заинтересованы совместно искать оптимальные пути реагирования на вызов изменения климата на благо всех граждан», — отмечает Маркус Эдерер, посол Европейского Союза в Российской Федерации.

«Во всем мире нарастает понимание, что изменение климата — это уже часть реальности и что этот глобальный вызов требует адекватного осмысления и практических, скоординированных действий. Мы проводим эту конференцию, объединяющую представителей власти, бизнеса и общественности из России и Европейского Союза, чтобы создать новое пространство для обсуждения очень непростых вызовов, которые стоят сейчас перед мировым сообществом.  Надеемся, что результаты этой дискуссии станут одной из отправных точек для практических решений по климатической тематике», — комментирует   директор Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО Татьяна Митрова.

Проведение конференции особенно актуально в свете состоявшегося присоединения Российской Федерации к Парижскому соглашению, принятого Указа Президента от 04.11.2020 "О сокращении выбросов парниковых газов", а также разработки проекта национальной стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов (до 2050 года). В свою очередь, Европейский Союз принял недавно обязательство обеспечить климатическую нейтральность к 2050 году и начал обсуждение еще более амбициозных целей в отношении сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году.

Программа конференции доступна здесь (регулярно обновляется)

  • Представительство Европейского Союза в Российской Федерации — дипломатическая миссия, которая официально представляет ЕС в России. Это одно из более чем 140 представительств ЕС по всему миру.
  • Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО – ведущий российский центр независимой экспертизы и образования в сфере энергетики. Центр энергетики является площадкой для проведения неформальных международных диалогов и профессиональных встреч между компаниями ТЭК, экспертным сообществом и органами государственной власти для обсуждения стратегических перспектив развития сектора.
  • Московская школа управления СКОЛКОВО – Московская школа управления СКОЛКОВО – одна из ведущих частных бизнес-школ России и СНГ, основанная по инициативе делового сообщества в 2006 году. Линейка образовательных программ бизнес-школы СКОЛКОВО включает программы для бизнеса на всех стадиях его развития – от стартапа до крупной корпорации, выходящей на международные рынки. Московская школа управления СКОЛКОВО имеет одну из самых престижных международных аккредитаций EQUIS EFMD, является официальным участником ассоциации GNAM, объединяющей 30 ведущих бизнес-школ со всего мира, и международной сети лучших бизнес-школ мира GBSN.
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