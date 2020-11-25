Вновь начал обсуждаться еще один налог на ФОТ

Поставить на процент

Еще летом, в разгар пандемии, депутаты «Единой России» предложили один из вариантов финансирования расходов бюджета на поддержку безработных. Они считают, что в России необходимо ввести так называемое страхование занятости для бизнеса. И это предложение как непопулярное могло бы остаться незамеченным, но председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев к нему вернулся.

«Полностью поддерживаю идею это все обсчитать, провести так называемые актуарные расчеты, провести экспертизы, проговорить это с коллегами, которые представляют работодателей», — передает 24 ноября агентство ТАСС слова Дмитрия Медведева, сказанные в ходе обсуждения совершенствования социально-трудового законодательства. Он отметил также, что «это все-таки цивилизованный путь решения задачи, который применяется во многих странах».

Дмитрий Медведев, правда, признал, что «тема сложная, действительно, не всегда привлекательная для работодателей», но полагает, что ее вполне можно сделать привлекательной и интересной для бизнеса.

О том, как именно это можно сделать, говорил на совещании «Единой России» в августе первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев, напоминает портал Finanz: «При сокращении производства, например, как это было в период пандемии, работодатель несет ощутимые издержки: он должен еще два месяца содержать персонал, потом начислить им выходное пособие. В случае введения страхования занятости, эта финансовая нагрузка могла бы лечь на службу занятости, предоставив компаниям большую свободу маневра. Да и работники будут уверены, что свои деньги они получат, никто не будет уговаривать их уйти «по собственному желанию» и лишиться положенных выплат, чтобы сократить свои издержки», — аргументировал он.

Страховая система помощи безработным в России существовала — с 1991 по 2001 год. В разное время работодатели платили от 1 до 2% с оборота. Но после дефолта в рамках снижения административной нагрузки на бизнес это страхование отменили. Об этом напоминал во время летней дискуссии глава Минтруда Антон Котяков, предложение депутатов не поддержавший.

Тем не менее, власти стараются, очевидно, найти способ отреагировать на рост безработицы за время пандемии. Она выросла на 1,2 млн человек, что очень много и в принципе, и особенно для России с нашими традиционно низкими показателями официальной безработицы. И столь же традиционно бюджеты предприятий кажутся «сверху» бездонными, а госбюджет, напротив, тощим и мало на что способным.

Прислушаемся к Набиуллиной и Кудрину

Вторая волна пандемии и связанное с ней сокращение рабочих мест остро подняли вопросы занятости населения в России, признает преподаватель кафедры финансовых дисциплин ВШУФ Валерий Корнейчук. Сейчас в стране только официально зарегистрировано 800 тысяч безработных, а на самом деле нетрудоустроенных людей около 3,6 млн. Размер пособия находится в пределах 850 — 4900 рублей. С 1 января 2020 года эту сумма увеличена до 1500 — 8000 рублей, а граждане предпенсионного возраста получают 4900 — 11300 рублей.

Многие эксперты, отмечает он, связывают рост безработицы как с увеличением пенсионного возраста, так и низкой инвестиционной активностью предприятий. Компании не планируют расширяться, а это означает, что спроса на новых сотрудников не будет.

Источником финансирования пособий по безработице является федеральный бюджет РФ. В настоящее время в условиях его дефицита вопросы поиска дополнительных источников финансирования становятся особенно актуальными, говорит эксперт. Сегодня, внимание властей обращено к действующей налоговой системе и росту ее налоговой базы. Новая налоговая политика, однако, не приводит к росту деловой активности малого и среднего бизнеса, а поставила его на уровень вымирания. Новые и имеющие небольшой денежный оборот компании не выдерживают нагрузки и закрываются.

Уровень нагрузки на работодателей составляет 30,2% от выплачиваемой работнику заработной платы. Предложенный депутатами путь решения вопроса дополнительного финансирования фонда выплат безработным гражданам за счет введения нового налога дополнительно повысит уровень налогообложения фонда оплаты труда до 31,7 % и более. Как считает Валерий Корнейчук, в нынешних условиях это может привести к новому всплеску оптимизации налогообложения физических лиц и уходу «в тень» по вопросам выплаты «белой» зарплаты работникам предприятий.

«Хотелось бы присоединится к пожеланиям Эльвира Набиуллиной — председателя Банка России, которая просила депутатов Государственной думы подходить к разработке и рассмотрению предложений по увеличению налоговых сборов более ответственно и обдуманно. Такой же позиции придерживается и Алексей Кудрин — глава Счетной платы», – заключает Корнейчук.

Речь идет о том, чтобы создать некое подобие страховой системы для работодателей по аналогии с той, которая существует сейчас в банковском секторе, поясняет руководитель представительства Фонда государственных интересов Армении в России (ANIF) Сергей Григорян. В России успешно действует система страхования вкладов. Все банковские структуры вносят сумму в общий котел, а выплаты получают клиенты только тех организаций, которые разоряются, а их, надо заметить, не так уж и много.

Как считает эксперт, тех мер, которые уже приняты государством, на данный момент недостаточно. Введение «страхования занятости» в этом ключе вполне оправданный шаг, поскольку российский бюджет понес значительные потери в связи с эпидемией COVID-19 и будет нести их еще несколько лет. Для того, чтобы как-то сбалансировать ситуацию, власти пытаются изыскать новые источники поступлений в бюджет, перекладывая нагрузку на состоятельных граждан, как в случае с повышением НДФЛ до 15% с дохода выше 5 млн рублей, или на бизнес — путем создания дополнительной страховой системы, которая вместо государства будет компенсировать расходы бюджета на содержание безработных.

К сожалению, говорит Сергей Григорян, в тех условиях, в которых экономики многих стран, в том числе и российская, оказались сейчас, не приходится выбирать, внедряя только те механизмы, которые одобряет общество. РФ, как и многие другие государства, оказалась сейчас в сложной ситуации, и это будет время непопулярных решений со стороны правительства, но данные меры способны поддержать экономику и не дать ей скатиться в стагнацию.

Эксперт полагает, что новый налог вполне может появиться и закрепиться, экономическая ситуация к этому более чем располагает. «Не думаю, что инициатива будет воспринята «на ура», но с поднятием пенсионного возраста все смирились, несмотря на волну возмущений, смирятся и с этим», — предполагает он.

Следует отметить, что нагрузка на фонд оплаты труда в пользу госбюджета и соцфондов является весьма заметной расходной статьей для бизнеса, иначе говоря, для предприятий и организаций, умножающих национальное богатство. Дальнейшее ослабление их финансовой базы вряд ли продуктивно. В стране рекордный процент людей работают в тени, и старания по выводу их оттуда, предпринятые перед пандемией, сейчас заглохли. Иностранный опыт вещь хорошая, но беря его из стран с процветающей, или по крайней мере процветавшей десятилетиями экономикой, где бизнес имеет и колоссальные совокупные накопления, и реальный доступ к кредиту, желательно делать это сбалансировано, опережающими мерами создавая условия для решительного перехода российского бизнеса в аналогичное состояние. До сих пор, следует с сожалением констатировать, усилия властей на этом направлении оказываются весьма умеренно результативными.