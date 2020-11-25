Прогноз погоды: россиянам пообещали климатический подарок

Снегопады, ледяные дожди, понижение температурного фона, высокая влажность – все эти погодные «прелести» обрушились на Русскую равнину в конце прошлой – начале это недели.

Но не только хорошему иногда приходит конец, но и плохому тоже. По крайней мере, синоптики обещают россиянам климатический подарок, в виде потепления, прекращения осадков и в целом более стабильной метеорологической ситуации. Правда, речь идёт в основном о юге России. Но есть вероятность, что благоприятная погода также вернётся в другие регионы нашей необъятной страны

Погода в Крыму. Синоптики обещают тёплый подарок в конце осени

Последние 5-7 дней в Крыму было прохладно, а в отдельные дни климатическая обстановка на полуострове по меркам теплолюбивой Тавриды была и вовсе почти зимней. Например, в столице Крыма Симферополе по ночам столбики термометров стабильно уходили в минус, что здесь в 20-х числах ноября случается крайне редко.

Да и в светлое время суток температура фон составлял всего плюс 1-3 градусов. При этом ощущение жуткого холода создавала высокая влажность воздуха и шквалистый ветер.

Но, по прогнозу метеорологов, вторая половины недели порадует жителей полуострова очень комфортной погодой. Тёплый подарок на территорию Крыма в конце месяца принесёт атмосферный фронт, который пришёл сюда с акватории Средиземного моря, а также область повышенного атмосферного давления из Южной Европы. Под их влиянием уже сегодня в том же Симферополе солнечно и плюс 7, а к последним выходным календарной осени столбики термометров поднимутся до плюс 11-12.

Ещё более комфортная погода ожидается в Евпатории, где по прогнозу синоптиков, воздух в предстоящий уикенд прогреется до плюс 12-15. Аналогичная погода ждёт также жителей Ялты и Гурзуфа. Чуть прохладнее в конце ноября, но всё равно очень уютно будет в Керчи – здесь прогнозируется плюс 10-11, отсутствие осадков и полное безветрие. Конечно, позагорать и искупаться в море не получится, но прогулки по набережной при свежем морском воздухе – занятие тоже очень увлекательное, а главное полезное для здоровья.

Погода на курортах Кубани. Метеорологи рассказали о приятных климатических сюрпризах

Приятные климатические сюрпризы в конце календарной осени также ждут курорты Краснодарского края. Ноябрь здесь в целом выдался холодным и дождливым, а горнолыжные курорты Сочи и вовсе накрыло снежным покрывалом.

Однако, в последние перед наступлением календарной зимы дни, на всех курортах Кубани будет очень комфортно. Причём не только для любителей зимы и зимних видов отдыха - им синоптики гарантируют, что снег на Красной Поляне до начала декабря точно не растает, но тем, кто упел соскучиться по солнце и теплу. Так, по прогнозу метеорологов, в самом городе вскоре значительно потеплеет и распогодится.

Так, уже в пятницу, 27 ноября в Сочи воздух прогреется до плюс 13, будет ярко светить солнце, а о ветре и осадках можно забыть. В субботу и воскресенье погодные градусники покажут уже плюс 15, а в понедельник, 30 ноября – плюс 16-17. Такие же приятные климатические сюрпризы ждут и другие морские курорты края.

Прогноз погоды на конец осени в Москве

В Москве, конечно, ждать южного тепла в конце осени не приходится. Но в целом в российской столице температурный фон будет выше климатической нормы. Так, сегодня в здесь облачно, пасмурно, но умерено тепло (плюс 1-2). Немного настроение могут испортить небольшие осадки. Зато сильного ветра нет и пока не будет. В четверг и в пятницу скандинавский циклонический фронт ночью понизит температуру воздуха до нуля градусов. Днём ожидается плюс 1, возможны небольшие осадки в виде снега.

К выходным климатическая обстановка в Москве и Подмосковье сильно не поменяется. Средняя суточная температура воздуха продолжит оставаться в пределах около нуля. С такой погодой столичный регион войдёт в календарную зиму.