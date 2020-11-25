Вход/Регистрация Подписка

«Роснефть» наращивает производство и проводит модернизацию

Москва, 25.11.2020

Объем переработки нефти на НПЗ, принадлежащих «Роснефти», вырос в третьем квартале 2020 года на 6,1%, составив 25,5 млн тонн, заявил вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии ПАО «НК «Роснефть» Александр Романов в интервью «Интерфакс».

В 2021 году компания планируется произвести до 3,5 млн. т низкосернистого судового топлива. Оценочные объемы поставок на внутренний рынок за 2020-2021 годы – более 1 млн тонн. Бизнес-план на 2021-2025 гг предусматривает значительное снижение производства товарного высокосернистного мазута на НПЗ РФ. Суммарно, его производство к 2025 году сократится на 5,4 млн тонн. В процессе реализации в настоящее время находится ряд инвестиционных проектов на НПЗ, завершение которых позволит обеспечить снижение выпуска темных нефтепродуктов и рост производства дизельного топлива.

«Роснефть» готовится ввести в эксплуатацию четыре комплекса гидрокрекинга на Новокуйбышевском, Туапсинском, Комсомольском и Ачинском НПЗ. Также завершаем восстановление гидрокрекинга на НПЗ Башнефть-Уфанефтехим, а также строительство новой установки замедленного коксования на Ачинском и расширение действующих мощностей УЗК на Новокуйбышевском НПЗ. В соответствии со стратегией компании прорабатываются проекты переработки тяжелых нефтяных остатков, благодаря которым выпуск мазута будет сведен к минимуму. Реализация данных проектов позволит практически полностью прекратить выпуск мазута на российских НПЗ Компании и повысить глубину переработки до 98%, что соответствует уровню лучших мировых НПЗ.

 «Роснефть» с 2019 года приступила к крупнотоннажному производству катализаторов гидроочистки дизельных топлив. В 2020 году осуществлены две плановые загрузки катализаторов на установки в Рязани и Уфе.

По итогам работы катализаторов РН-4142 принято решение о полном переходе на использование катализаторов гидроочистки собственного производства ООО «РН-Кат» до 2025 года. В текущем году завершена разработка собственного катализатора гидроочистки вакуумного газойля РН-5251. Произведена и загружена на Сызранском НПЗ для проведения промышленных испытаний первая партия данного катализатора, который по состоянию на сегодняшний момент демонстрирует результаты работы лучше импортных аналогов. Катализаторы депарафинизации дизельных топлив являются новой разработкой компании «Роснефть». В данное время идет изготовление первой крупнотоннажной партии для проведения промышленных испытаний на одном из Самарских НПЗ. Компания продолжает работы по расширению линейки собственных катализаторов и развитию их крупнотоннажного производства.

 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Запуск маркетплейса позволит ММК существенно нарастить онлайн-продажи

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» планирует в начале 2021 года запустить собственный маркетплейс – электронную платформу, где покупатели смогут заказывать металлопрокат и метизы онлайн

Мировые эксперты представили достижения «Индустрии 4.0» на конференции по цифре

Мировые лидеры цифровой индустрии, ведущие университеты и научно-исследовательские центры представили на конференции достижения в области цифровизации и поделились опытом внедрения разработок в крупных транснациональных и отечественных промышленных компаниях

Аналитики данных захватывают рынок труда

В ближайшие пять лет одной из самым популярных вакансий станет специалист по обработке данных. В целом, для рынка это не новость, а вот для молодых специалистов, получивших образование совсем в других областях – большой вызов

Мясо вместо танков

Поставки российской сельскохозяйственной продукции за рубеж уже превысили доход от экспорта оборонно-промышленного комплекса. О том, как Россельхозбанк поддерживает это наступление, рассказывает первый зампред правления банка Ирина Жачкина

Ставки сделаны

Власти Москвы одобрили проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Мэрия делает упор на социальные программы и наиболее важные инфраструктурные проекты

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Новости партнеров

Tоп

  1. Чубайс не ушел под Шувалова
    Кабмин устроил большую чистку среди институтов развития. Причем с некоторыми решили не церемониться — их просто ликвидируют. Некоторые — объединяют. Иногда — в довольно странные гибриды
  2. Возможна ли российская школа без «Войны и мира»
    Рассмотреть возможность убрать огромные тома таких классических литературных произведений, как «Война и мир» и «Тихий Дон» из школьной программы предложила доцент Московского городского педагогического университета (МГПУ), кандидат филологических наук Ирина Мурза. Предложение немедленно вызвало бурную дискуссию в СМИ, педагогической, филологической и родительской среде, дойдя даже до Госдумы
  3. Армения. На пути к катастрофе
    Как Никол Пашинян довел Армению до военной капитуляции и почему он до сих пор у власти
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама