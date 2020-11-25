«Роснефть» наращивает производство и проводит модернизацию

Объем переработки нефти на НПЗ, принадлежащих «Роснефти», вырос в третьем квартале 2020 года на 6,1%, составив 25,5 млн тонн, заявил вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии ПАО «НК «Роснефть» Александр Романов в интервью «Интерфакс».

В 2021 году компания планируется произвести до 3,5 млн. т низкосернистого судового топлива. Оценочные объемы поставок на внутренний рынок за 2020-2021 годы – более 1 млн тонн. Бизнес-план на 2021-2025 гг предусматривает значительное снижение производства товарного высокосернистного мазута на НПЗ РФ. Суммарно, его производство к 2025 году сократится на 5,4 млн тонн. В процессе реализации в настоящее время находится ряд инвестиционных проектов на НПЗ, завершение которых позволит обеспечить снижение выпуска темных нефтепродуктов и рост производства дизельного топлива.

«Роснефть» готовится ввести в эксплуатацию четыре комплекса гидрокрекинга на Новокуйбышевском, Туапсинском, Комсомольском и Ачинском НПЗ. Также завершаем восстановление гидрокрекинга на НПЗ Башнефть-Уфанефтехим, а также строительство новой установки замедленного коксования на Ачинском и расширение действующих мощностей УЗК на Новокуйбышевском НПЗ. В соответствии со стратегией компании прорабатываются проекты переработки тяжелых нефтяных остатков, благодаря которым выпуск мазута будет сведен к минимуму. Реализация данных проектов позволит практически полностью прекратить выпуск мазута на российских НПЗ Компании и повысить глубину переработки до 98%, что соответствует уровню лучших мировых НПЗ.

«Роснефть» с 2019 года приступила к крупнотоннажному производству катализаторов гидроочистки дизельных топлив. В 2020 году осуществлены две плановые загрузки катализаторов на установки в Рязани и Уфе.

По итогам работы катализаторов РН-4142 принято решение о полном переходе на использование катализаторов гидроочистки собственного производства ООО «РН-Кат» до 2025 года. В текущем году завершена разработка собственного катализатора гидроочистки вакуумного газойля РН-5251. Произведена и загружена на Сызранском НПЗ для проведения промышленных испытаний первая партия данного катализатора, который по состоянию на сегодняшний момент демонстрирует результаты работы лучше импортных аналогов. Катализаторы депарафинизации дизельных топлив являются новой разработкой компании «Роснефть». В данное время идет изготовление первой крупнотоннажной партии для проведения промышленных испытаний на одном из Самарских НПЗ. Компания продолжает работы по расширению линейки собственных катализаторов и развитию их крупнотоннажного производства.