Сенат Франции призывал правительство признать Нагорный Карабах

Верхняя палата парламента Франции приняла резолюцию, которая призывает правительство признать независимость Нагорного Карабаха, – сообщает «Международное французское радио». Резолюция не имеет силы закона и носит рекомендательный характер.

В тексте резолюции говорится, что президент Турции Реджеп Эрдоган в последние годы множит случаи провокаций, запугиваний и угроз в отношении Франции и других стран Европы, а экспансионистская политика, проводимая Турцией, является основным фактором дестабилизации в восточном Средиземноморье, на Ближнем и Среднем Востоке, а теперь на Южном Кавказе.

Сенат Франции «осуждает военную агрессию Азербайджана, проведенную при поддержке турецких властей и иностранных наемников и требует немедленного вывода азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, захваченных в результате военных операций, проведенных в Нагорно-Карабахском регионе с 27 сентября 2020 года».

Кроме того, сенаторы призвали правительство призвать к проведению международного расследования военных преступлений, совершенных в Нагорном Карабахе, в частности в отношении гражданского населения, а также применения оружия, запрещенного международным правом.