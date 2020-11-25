Суд в Нидерландах отказался рассматривать альтернативные версии крушения MH17

Суд в Нидерландах, который рассматривает дело о крушении пассажирского самолёта MH17 в 2014 году в небе над Донбассом, отказался рассматривать альтернативные версии этой трагедии, сконцентрировавшись на версии изложенной судебными следователями.

По словам одного из судей, перед стороной защиты не стоит задача доказать правильность альтернативных сценариев произошедшего. Он пояснил, что защите нужно просто попытаться доказать, что конкретные обвинения, предъявляемые их подзащитному, лишены оснований, передаёт агентство «Интерфакс».

Кроме того, в суде подчеркнули, что получили много запросов от стороны защиты на проведение дополнительных расследований.

«Некоторые из них можно было бы подать раньше. Дело в том, чем позже подаётся запрос, тем более строгие критерии для того, чтобы он был одобрен судом. У защиты нет неограниченных прав на то, чтобы запрашивать дополнительные расследования. А суд должен добиться того, чтобы рассмотрение дела проводилось без затягивания времени», – пояснил судья.

В суде в среду перечисляют запросы на дополнительное расследования, поданные защитой, и объясняют, почему тот или иной запрос принимается или отклоняется.

Напомним, летом 2019 года объединённая международная следственная группа назвала имена четырёх человек, которые подозреваются в причастности к крушению малазийского Boeing 777, разбившегося 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Это Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко.

Суд по этому делу начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Наша справка

Авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. В момент катастрофы на борту воздушного судна находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев Донбасса. Те в сою очередь заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить пассажирский самолёт на такой высоте.