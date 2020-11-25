В Красном море подбит нефтяной танкер

В Красном море у берегов Саудовской Аравии на мине подорвался нефтяной танкер, сообщает агентство Associated Press. При взрыве никто из членов экипажа не пострадал. При этом агентство сообщает о пробоине на метр выше ватерлинии судна. Нефтяной танкер шел под мальтийским флагом, а его команда состоит из греческих моряков.

23 ноября йеменские повстанцы-хуситы объявили о ракетном ударе по нефтяной распределительной станции компании Saudi Aramco в городе Джидда, расположенном на берегу Красного моря, и пообещали продолжить нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии.