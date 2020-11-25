В Роспотребнадзоре рассказали, насколько мутировал геном коронавируса

Ежемесячно в России производится анализ около 150 геномов коронавируса, по результатам которого можно сказать о незначительных мутациях генома COVID, говорится на сайте Роспотребнадзора.

«Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о том, что изменения вирусного генома за время циркуляции на территории России незначительны», - говорится в сообщении.

В общей сложности в РФ выявлены полные геномы 1215 изолятов коронавируса, выделенных в разные периоды времени с началом выявления патогена на территории страны. В ведомстве уточняют, что отслеживание «генетической изменчивости коронавируса необходимо для наблюдения за патогенном коронавируса и готовности принять экстренные меры в случае появления более опасного варианта вируса».

Все образцы больных коронавирусной инфекцией нового типа поступают в референс-центр ФБУН «Вектор» Роспотребнадзора, который накопил большой опыт по изучению генетической изменчивости вирусов, добавляют в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в России за мигнувшие сутки выявлено 24 326 новых эпизодов в 85 регионах РФ, передает оперштаб. В общей сложности за весь период пандемии в стране зафиксировано 2 млн 138 828 эпизодов COVID-19.

Число летальных исходов за последние сутки составило 491 человек, что стало новым антирекордом по смертности. Общее число безвозвратных потерь от ковида выросло до 37 031. Успешно справились с инфекцией 1 млн 634 671 пациент, из которых 23 226 были выписаны за последние 24 часа.