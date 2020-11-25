Вакцинолог оценил уровень защиты человека после прививки от COVID

Вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа не сможет защитить человека от вируса на 100%, но поможет «перенести инфекцию в легкой форме, сидя дома перед телевизором», рассказал инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков агентству РИА «Новости».

«Ни одна вакцинация не спасает на 100% от заражения вирусной инфекцией. Если будет большая нагрузка, то любая вакцина не справится, ни от гриппа, ни от кори, ни от чего», - рассказал врач. Он уточнил, что вакцинация необходима для быстрого иммунного ответа организма.

«Когда придет инфекция, уже будут стоять войска иммунитета, готовые к обороне, а не формироваться из резервов в течение 5-7 дней, пока инфекция размножается», - продолжил Тимаков.

Он добавил, что уже на следующий день после прививки организм человека сможет дать активный иммунный ответ вирусу, не дав перейти ему в органы, а сама болезнь пройдет без осложнений.

«Не будет никаких осложнений, не будет ни летальных исходов, не будет осложнений на органы, не будет госпитализации, не будет ИВЛ, и человек будет переносить инфекцию в легкой бессимптомной форме», - добавил инфекционист.

Ранее сообщалось, что ежемесячно в России производится анализ около 150 геномов коронавируса, по результатам которого можно сказать о незначительных мутациях генома COVID. В общей сложности в РФ выявлены полные геномы 1215 изолятов коронавируса, выделенных в разные периоды времени с началом выявления патогена на территории страны.