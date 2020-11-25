На нефтяных рынках продолжается мощное ралли

Цены на нефть растут четвертый день подряд несмотря на информацию из США о существенном росте ее запасов за неделю, что свидетельствует об усилении затоваренности рынков. Новости о появлении вакцин от коронавируса Covid-19 и надежды на то, что они помогут наконец взять пандемию под контроль и восстановить экономику, оказались сильнее ставших уже привычными в этом году разговоров о падении спроса на «черное золото» и его крайне медленном восстановлении из-за второй волны коронавирусной пандемии.

Цена барреля нефти марки Brent выросла к шести часам утра среды на 54 цента (1,1%) и достигла 48,4 доллара. Нефть марки WTI подорожала на 47 центов (1,1%) до 45,38 доллара за «бочку». Контракты по обеим основным маркам нефти сейчас самые высокие с начала марта, когда все страны начали вводить жесткие карантины, приведшие к остановке экономик. Всего же за последние 10 дней, после появления новостей о появлении первой вакцины Pfizer-BioNTech нефть выросла в цене почти на 10%.

«Сейчас у нас есть три вакцины, способные эффективно бороться с вирусом,- комментирует ситуацию аналитик StoneX Кевин Соломон.- Рынок в целом настроен на снижение рисков».

Третьей вакциной, новости о появлении которой в понедельник усилили ралли на нефтяных рынках, стала вакцина британской компании AstraZeneca, эффективность которой во время испытаний была 70%.

Впрочем, специалисты прогнозируют, что нефтяное ралли не будет долгим, и советуют не преувеличивать значение вакцин для глобальной экономики. По крайней мере, в краткосрочной перспективе, потому что до начала массовой вакцинации населения пройдут еще несколько месяцев. Это значит, что локдауны и ограничения путешествий, главные факторы, сдерживающие восстановление спроса на нефть, продлятся как минимум до весны 2021 года.

Разрыв по времени между новостями о появлении эффективных вакцин от коронавируса Covid-19 и началом их использования скорее всего вынудит участников соглашения ОПЕК+, членов нефтяного картеля и ряд нефтедобывающих стран во главе с Россией, не входящих в него, отложить увеличение роста добычи на 2 млн б/с или приблизительно 2% глобального спроса с 1 января следующего года как минимум на 3-6 месяцев в зависимости от обстановки. Решение о продлении ограничений по добыче на нынешнем уровне будет принято на саммите ОПЕК, который пройдет 30 ноября – 1 декабря.

«Некоторому ослаблению рисков способствует и политическая обстановка в Соединенных Штатах, где президент Трамп разрешил начать процесс передачи власти команде Джо Байдена, победившего на выборах 3 ноября»,- объясняет Соломон.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли за неделю до 20 ноября на 3,8 млн баррелей до почти 490 млн баррелей. Рост за неделю очень существенный, потому что опрошенные агентством Reuters эксперты прогнозировали рост запасов всего лишь на 127 тыс. баррелей. Однако и эта новость, говорящая о сильном затоваривании нефтяных рынков, не остановила ралли.