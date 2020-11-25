Владимир Ефимов: цифровую платформу для поддержки экспортеров запустят в Москве в 2021 году

В Москве начали разработку цифровой платформы для поддержки предприятий-экспортеров. Она позволит компаниям напрямую связываться с потенциальными зарубежными покупателями. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, во время визита на предприятие «Связьстройдеталь», которое специализируется на производстве изделий для строительства линий связи.

«В следующем году мы планируем запустить полноценную цифровую платформу, которая поможет с поиском иностранных покупателей, а также будет агрегировать зарубежные тендеры. Доступ на биржу будет возможен как напрямую через сайт «Моспром», так и через «Инвестиционный портал города Москвы», – рассказал вице-мэр.

Список покупателей (байеров) будет формироваться из собственной базы Центра поддержки и развития промышленного экспорта «Моспром». На бирже можно будет оставить свое предложение о поставке продукции за рубеж.

По словам Ефимова, власти фиксируют рост интереса к столичному оборудованию связи и телекоммуникаций за рубежом. Объем московского экспорта только волоконно-оптических кабелей за 9 месяцев 2020 года увеличился на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,74 млн долларов США. Также пользуется спросом оборудование для строительства линий связи, в частности на европейском рынке.

Центр «Моспром» разрабатывает индивидуальные аналитические исследования для столичных предприятий, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. Наиболее перспективные направления для экспорта телекоммуникационной продукции Нидерланды, Францию, Польшу и Норвегию, считают в центре. «Уже сейчас наш Центр регулярно проводит анализ целевых рынков, включающий в себя общую рыночную конъюнктуру, последние тенденции и факторы. Индивидуальные исследования помогают предприятиям значительно расширить присутствие на уже завоеванных рынках, а также открыть для себя новые», – рассказал глава департамента.

Так, экспорт в структуре продаж компании «Связьстройдеталь» занимает порядка 4% – в денежном выражении. По итогам 2019 года, общий объем экспорта составил порядка 107 млн рублей. В основном предприятие работает со странами СНГ, Латвией, Литвой и Францией.

По данным аналитического исследования центра «Моспром», продукция компании «Связьстройдеталь» может стать востребованной и на рынке Чехии. Недавно компания приняла участие в нашей байерской программе в этот регион. По итогам 9 месяцев 2020 года Чешская Республика стала 24 импортером волоконно-оптического кабеля от столичных предприятий.

В «Связьстройдетали» уверены, что актуальная аналитика высокого качества существенно упростит задачи по взаимодействию и экспорту, и сократит время и расходы. «В основном, исследования, находящиеся в открытом доступе, предоставляют обобщенную информацию в разрезе отрасли или товарных групп, но не конкретного товара, при этом не всегда отражают потенциал рынка сбыта. Мы прогнозируем, что проведение качественных рыночных исследований в разрезе конкретного товара обеспечит рост объемов экспорта нашей компании в 1,5-2 раза в перспективе 3-5 лет», – рассказал генеральный директор завода «Связьстройдеталь» Алексей Анисимов.