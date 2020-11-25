Врач назвала главный залог здорового пробуждения

Главным залогом здорового пробуждения является неукоснительное следование режиму, рассказала врач-сомнолог Елена Царева в эфире «Радио - 1».

«Звонок должен быть в одно и то же время, поскольку, если он будет в разное время, то вы можете попасть в глубокую стадию сна, когда никакой звонок не услышите, это проверено», - рассказала врач.

Звонок, по словам медика, не должен быть резким, звук необходимо подбирать, исходя из психотипа человека и собственного состояния.

«Для тревожных и для депрессивных людей должны быть разные звуки. Для депрессивных лучше выбрать бодрящий, веселый, энергичный звук, а для людей с повышенной тревожностью – более спокойный», - продолжила Царева. Она уточнила, что повышенная тревога может плавно перетечь на рабочий день из-за уровня кортизола.

Врач при этом подчеркивает, что звонок будильника не должен вписываться в сон, а наоборот должен быть довольно громким и бодрящим.

«Лучше что-нибудь ритмичное, оптимистичное, в мажоре. Но не очень быстрое и не очень агрессивное, если вы тревожный человек», –добавляет Царева.

Она не советует использовать звуки природы, такие как шум воды, пение птиц или крик петуха, поскольку от такого звонка человек может и не проснуться. Царева добавила, важно вставать в одно и тоже время, как в будни, так и в выходные дни, тогда пробуждение будет быстрым и комфортным.