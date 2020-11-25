В России зафиксирована рекордная смертность от COVID на фоне снижения числа новых случаев

В России суточный прирост новых больных коронавирусной инфекцией составил 23 675 случаев в 85 регионах, передает оперштаб. Второй день подряд отмечается снижение числа новых заболевших после анитирекорда 23 ноября, когда было выявлено более 25 тыс. инфицированных. Нарастающим итого в РФ выявлено за все время эпидемии 2 млн 162 тыс. 503 случаев коронавирусной инфекции.

На фоне снижения числа новых диагнозов отмечается рост летальности от инфекции. Так сегодня, 25 ноября, от ковида скончалось в России 507 пациентов. Накануне печальная статистика показала 491 случай за сутки. В общей сложности число безвозвратных потерь достигло показателя 37 538 умерших.

Параллельно фиксируется рост выздоровевших пациентов, - за последние 24 часа из российских больниц выписано 25 748 пациентов, что более чем на две тысячи больше количества новых случаев COVID-19. Всего успешно перебороли инфекцию 1 млн 660 тыс. 419 человек. Остаются под наблюдением врачей 464 546 человек.

Наибольший прирост отмечен в Москве - 4 685 новых случаев заболевания. Число летальных исходов достигло 75, выписаны из больниц 5 947 пациентов. На втором месте находится Санкт-Петербург (+3421), на третьем Московская область (+1005). В пятерке Нижегородская область (+457) и Свердловская область (+388). В десятку регионов с наибольшим приростом коронавирусной инфекции вошли Карелия (+362), Архангельская область (+361), Красноярский край (+333), Воронежская область (+321) и Хабаровский край (+318).