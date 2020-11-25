Зеленый свет для локомотива экономики

Нередко можно слышать о том, что отечественной экономике «не хватает масштаба», то есть смелых грандиозных проектов, способных придать обороты всему маховику национальной промышленности. Мол, в советские времена реки поворачивали, в чистом поле «город-сад» строили, тайгу и пустыни покоряли, а сейчас «не тот размах». Безусловно, к советскому опыту с его «всесоюзными ударными стройками» можно относиться по-разному, но несомненен тот факт, что любая экономика, вне зависимости от социального строя, нуждается в своих проектах-драйверах, или, как модно говорить, локомотивах.

Где искать эти локомотивы? Велик соблазн сделать ставку на какие-либо новые отрасли, «устремленные в будущее», будь то цифровые технологии или альтернативная энергетика. Безусловно, развивать их надо. Но могут ли именно они стать драйверами для всей промышленности страны? Весьма сомнительно.

И поэтому нельзя недооценивать возможности так называемых базовых отраслей, всегда составлявших фундамент национальной экономики, и в первую очередь нефтегазового комплекса. В свое время освоение Западной Сибири дало мощнейший импульс развитию промышленности СССР, помогло сформировать целые новые отрасли машиностроения. Возможен ли повтор этой истории в наши дни? Вполне.

Доказательством тому — проект «Восток ойл», реализуемый компанией «Роснефть». Сегодня о его практической реализации глава компании доложил президенту страны. Подтверждённая ресурсная база проекта по жидким углеводородам составляет 6 млрд тонн (44 млрд баррелей), а потенциал поставок нефти на сырьевые рынки оценивается в 30 млн тонн к 2024 году и до 100 млн тонн — к 2030-му. Роль этого проекта не только в российском, но и в мировой ТЭК трудно переценить. Но важен он не только этим. Он действительно может стать катализатором развития для множества отраслей российской промышленности.

В частности, уже подписан контракт на поставку до 100 буровых установок российского производства для проекта «Восток Ойл». Станки будут иметь блочно-модульную конструкцию и будут оснащены современной системой геопозиционирования и геонавигации. Данный контракт обеспечит работой отечественные предприятия и станет очень важным вкладом как в процесс импортозамещения, так и в технологическое развитие отечественного нефтегазового машиностроения.

Найдется работа и энергетикам — предстоит создать объекты генерации общей мощностью 2,5 тыс. гигаватт и протянуть более 3,5 тыс. км электросетей.

Конечно, проекту нужны будут транспорт и спецтехника. С «КАМАЗом» уже достигнута договоренность о поставках до 2,5 тыс. единиц техники. В дальнейшем потребность может вырасти до 6 тыс. единиц. А предприятия «Ростеха» произведут для нужд арктического проекта до 50 вертолетов.

Для доставки нефти с месторождений проекта «Восток ойл» до отгрузочного терминала в бухте Север потребуется построить магистральный трубопровод протяженностью 770 км. А это новые заказы для трубной промышленности. В целом в рамках проекта будет поставлено 6 млн тонн труб различных диаметров (как для перекачки сырья, так и для бурения).

Естественно, проекту потребуется свой флот — по текущим оценкам, до 50 единиц судов различного предназначения, от судов обеспечения до танкеров и газовозов. Уже размещен заказ на 10 танкеров высокого ледового класса Arc7.

Именно для нужд «Восток ойла» на Дальнем Востоке строится крупнейшая в России судоверфь «Звезда». На данный момент завершено возведение сухого дока, завершаются пуско-наладочные работы.

Причем «цепная реакция» от проекта идет еще дальше, приводя к созданию все новых и новых производств для нужд судостроителей (впрочем, как и для других подрядчиков). Вокруг «Звезды» уже появилось целое созвездие высокотехнологичных производств передового оборудования — например, винторулевых колонок и систем динамического позиционирования. Наконец, принято решение о строительстве нового металлургического завода производительностью 1,5 млн тонн, который сможет обеспечивать металлическим листом и стальными трубами не только саму «Звезду», но и другие предприятия региона. То есть создаст условия для развития различных отраслей промышленности.

Перечисление отраслей, задействованных в новом проекте, и видов продукции, которые они поставят нефтяникам, можно было бы еще долго продолжать. «Восток ойл» создаст до 400 тысяч новых рабочих мест в различных секторах экономики. Но очень важно убрать с пути этого подлинного локомотива промышленного роста различные ненужные препятствия и включить для него зеленый свет. То есть на государственном уровне сформировать такие правовые, инвестиционные и фискальные условия, которые позволили бы локомотиву и самому быстро двигаться вперед, и тянуть за собой длинную вереницу вагонов — многочисленные отрасли национальной экономики. И неслучайно сегодняшнюю встречу с президентом глава Роснефти начал со слов благодарности за принятие закона, который создал инвестиционные стимулы для проекта Восток Ойл и позволил создать эффективную экономическую модель.