Академик назвал условие почти полного снижения риска заразиться коронавирусом

Российский иммунолог, академик Алексей Тутельян назвал условие, которое почти полностью снижает риск заразиться коронавирусом COVID-19. По мнению специалиста, при контакте и здоровые, и заразившиеся COVID-19 люди должны носить маски, передаёт «Интерфакс».

При этом Тутельян пояснил, что если маска будет надета лишь на болеющего, то вероятность заражения человека, который стоит рядом с учётом социальной дистанции, составит 5%. Если в масках будут оба – всего 1,5%. Если же заразившийся и здоровый оба не носят маски, то риск заражения COVID-19 составляет уже 70%.

Ранее сообщалось, что за последние сутки число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 25 487 случаев. В общей сложности в нашей стране за всё время эпидемии выявлено 2 187 990 случаев COVID-19.

Также отмечен рост летальных исходов от коронавируса – 524. Днём ранее от этого недуга скончалось 507 пациентов, в общей сложности число безвозвратных потерь достигло за все время пандемии 38 062. Отмечена и положительная динамика по выписанным пациентам, за последние 24 часа выздоровели 25 073 пациента. В общей сложности успешно перебороли инфекцию 1 685 492 выписанных. Лечение продолжают 464 436 пациентов.

Наибольший прирост за сутки новых больных отмечен в Москве - 6 075. Накануне в столице было отмечено снижение заболевших до 4 тыс. в сутки. Также зафиксировано 73 смерти и рекордные за осень 6 229 выздоровевших.

На втором месте продолжает оставаться Санкт-Петербург (+3669), на третьем – Подмосковье (+1022). В пятерке также Нижегородская область (+453) и Свердловская область (+391).