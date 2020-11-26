Акция дня: котировки банка «Санкт-Петербург» выросли вместе с прибылью

Бумаги банка «Санкт-Петербург» торговались в плюсе на фоне публикации положительной отчетности по итогам третьего квартала 2020 года по МСФО. За дневную сессию в четверг акции подорожали на +3,72% до 54,89 рублей за акцию.

Согласно отчетности, чистая прибыль по итогам третьего квартала выросла на 35,5% до 2,8 млрд рублей. За 9 месяцев 2020 года показатель вырос на 15,4% и достиг 6,3 млрд рублей. Выручка основного бизнеса с января по сентябрь 2020 года составила 23,7 млрд рублей, что выше результата за 9 месяцев 2019 года на 7,5%, в том числе 7,9 млрд рублей в третьем квартале 2020 года (рост на 4,3%). Кредитный портфель за 9 месяцев вырос на 16,7%, в том числе на 12,3% за третий квартал.

Индекс Мосбиржи вырос на +0,13% до 3138,62 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,41% до 1307,14 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:52 мск составила 47,85 долларов за баррель (-1,40%). Российская валюта слабела – 75,64 рублей за доллар.