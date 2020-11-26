Белоруссия выразила протест Украине из-за акций в Киеве

Внешнеполитическое ведомство Белоруссии обвинило Украину в бездействии относительно противоправных действий радикальных элементов во время акций протеста у белорусского посольства в Киеве. По данным агентства БЕЛТА, в МИД страны был вызван посол Украины Игорь Кизима, которому уже вручили ноту протеста.

Дипломату выражена крайняя озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы со стороны Минска.

В МИД также отметили, что противоправная деятельность радикальных элементов возле здания дипломатической миссии страны в Киеве создаёт угрозу для её функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей.

Помимо этого, в Белоруссии ждут реакции властей «незалежной» в связи с провокациями против почётного консульства страны во Львове.

«Мы исходит из того, что акты вандализма там будут надлежащим образом расследованы, а виновные понесут справедливое наказание», – говориться в заявление МИД Белоруссии.