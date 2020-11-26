Диетолог рассказала, чем опасны бананы

Бананы, столь любимые россиянами, несмотря на свою пользу могут представлять опасть при их чрезмерном употреблении, рассказала врач-диетолог Татьяна Разумовская.

В составе бананов содержится много магния, калия, витаминов С и В6, а также триптофана, которые приносят бесспорную пользу организму, но при этом фрукт является чрезмерно калорийным из-за содержания большого количества сахара в плодах. Особенно это относится к перезревшим плодам, уточняет диетолог. Она также предупреждает, что сушеные бананы имеют энергетическую ценность в пять раз больше, чем свежие плоды. В связи с чем врач не рекомендует употреблять фрукты людям с лишним весом, а также тем, кто стремиться избавиться от лишних килограммов. Здоровы людям диетолог советует употреблять не более двух бананов в день, иначе они пойдут во вред организму.

Ранее диетологи назвали белковую диету самой эффективной для снижения веса, посоветовав употреблять больше мяса птицы, рыбы и бобовых. А вот сладкие фрукты лучше съедать в первой половине дня, чтобы не прибавлять лишние килограммы.