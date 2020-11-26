Европарламент принял резолюцию, призывающую ввести санкции против Турции и Белоруссии

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны-члены ЕС ввести санкции в отношении Турции. Евродепутаты хотят наказать Анкару за ее действия в Средиземном море (геологоразведочные работы на шельфе греческих островов и Кипра), в Ливии, Сирии и из-за поддержки Азербайджана в войне в Карабахе.

Кроме того, Европарламент предлагает ввести санкции против Белоруссии из-за гибели

31-летнего Романа Бондаренко, которого избили во дворе его дома сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Резолюция носит рекомендательный характер, а решение о санкциях может принимать Евросовет.