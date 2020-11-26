Почему Цукерберг не Дуров

Социальная сеть Facebook, которая отказывается перенести в Россию серверы с персональными данными ее местных пользователей, предпочла выплатить штраф, но не исполнять требования российского закона. По мнению экспертов, у компании и не было иного выхода, если она не хочет разделить судьбу некоторых «нон-конформистов».

В историю «войны» между интернет-компаниями и российским государством вписана новая страница. В четверг американская социальная сеть Facebook выплатила штраф в размере 4 млн рублей за отказ перенести в Россию серверы с данными ее российских пользователей, как того требует федеральный закон ФЗ-242 от 2015 года.

Штраф был наложен еще в феврале 2020 года Таганским райсудом Москвы. Часть 8 статьи 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных») в редакции декабря 2019 года гласит, что невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся на ее территории, влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от 1 до 6 миллионов рублей.

Помимо Facebook, аналогичной санкции тем же решением был подвергнут и Twitter. Однако этот любимый президентом Дональдом Трампом сервис микроблогов пока продолжает судебный спор с Роскомнадзором.

Он штрафом легким заменил

Facebook и Twitter стали очередными, но не первыми компаниями интернет-индустрии, которые стали объектами неисполнения российского законодательства в сфере IT. Ранее за нарушение закона была на территории России заблокирована совершенно аполитичная соцсеть международного рынка труда LinkedIn. Позднее вся страна (даже далекие от интернета люди) следила за многомесячным противостоянием между Роскомнадзором и мессенджером Telegram. Непокорный сервис Павла Дурова пока стал единственным, кому удалось не просто «остаться в живых» в лобовом столкновении с российским государством, но и выйти из него победителем.

Мотивов, по которым Facebook решил не идти по пути Telegram, может быть сразу несколько, и они могут быть диаметрально противоположными, рассуждает руководитель Общественного центра Интернет-технологий Урван Парфентьев.

«Сам по себе факт, что Facebook решил исполнить решение российского суда, выглядит довольно неожиданным, учитывая, что другие объекты того же закона — Telegram, LinkedIn и Twitter — сделать это отказались. “Законопослушность” соцсети Марка Цукерберга тем более удивительна, что она не имеет в России юридического лица, не ведет какой-то операционной деятельности. Facebook еще в какой-то мере подстрахован тем, что его блокировка для российских властей будет иметь намного более серьезные репутационные издержки, чем блокировка Telegram. Если в случае с Telegram это была война против компании отечественного происхождения, то есть как бы внутреннее дело России, то “наезд” на крупнейшую американскую компанию моментально вызовет международный резонанс», — сказал он «Эксперту Online».

В свою очередь для менеджмента Facebook претензии российских властей тоже не являются чем-то таким, из-за чего был бы смысл начинать «маленькую победоносную войну».

С одной стороны, русскоязычный сегмент этой соцсети не входит даже в первую десятку по числу ее пользователей (по данным самой компании, в текущем году таковых в мире насчитывается более трех миллиардов, из них в России — примерно 25 миллионов). Соответственно, идти на принцип ради менее чем одного процента пользователей для компании не было смысла.

С другой стороны, Facebook не видит резона даже этот, в количественном отношении крошечный сегмент утерять, дальновидно рассуждая, что штраф в размере 4 миллионов рублей (или всего лишь 53 000 долларов) — совершенно адекватная плата за возможность сохранить присутствие в РФ.

«Повторять сценарий конфликта между Роскомнадзором и Дуровым в компании Цукерберга сочли нерациональным. Дуров полностью “ушел в отказ”, но у него на то были причины, в том числе сугубо персонального характера: Павел себя позиционирует как либертарианец, и для него принципиально невозможно признать приоритет государственного над частным. У Цукерберга же нет никакой эмоциональной вовлеченности в дела чужой страны и ему “холивары” с ее властями совершенно неинтересны», — говорит Парфентьев.

В сети прифронтовой

Опять же, с сугубо прагматической точки зрения, размер штрафа не идет ни в какое сравнение с затратами, которые Facebook понес бы, согласившись на «обеспечение записи, систематизацию, накопление, хранение, уточнение и извлечения персональных данных» на территории РФ.

«Податливость» Марка Цукерберга в какой-то степени может быть вызвана и его неприятностями у себя на родине, где главу соцсети постоянно вызывают на комиссии Конгресса по обвинениям в политической ангажированности. Открывать «второй фронт» на российском направлении для Facebook с точки зрения риск-менеджмента по этой причине является игрой, которая не стоит свеч — особенно принимая во внимание фактор неопределенности, связанный со сменой администрации США.

«Дуров, воюя с Роскомнадзором, доказывал незыблемость данных им гарантий о полной защищенности персональных данных пользователей от любого внешнего вмешательства. Для него это была война за базовые ценности, которые исповедует компания. Facebook же никогда не позиционировал себя как борца за “абьюзоустойчивость”; он заявляет себя как обычную социальную сеть, которой нет дела до политических баталий в других странах», — объясняет эксперт.

Однако решение американской компании «откупиться» от российского правосудия отнюдь не закрывает для нее тему нарушения и санкций.

«Власти могут в любой момент провести новую проверку соблюдения законодательства и снова предъявить компании иск на более крупную сумму как за повторное нарушение», — констатирует Парфентьев.

Для этого у Роскомнадзора, если, конечно, Facebook не займется локализацией, будут все основания: «Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 8 настоящей статьи», — говорится в части 9 ст. 13.11 КоАП РФ, предусматривает штрафные санкции в размере от шести миллионов до восемнадцати миллионов рублей.

Размер имеет значение

Парадоксальным образом именно глобальное присутствие делает Facebook более сговорчивым партнером по сравнению с Telegram, LinkedIn или Twitter. Так считает уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере Интернета Дмитрий Мариничев.

«Чем меньше компания, тем у нее больше свобода маневра, тем легче ей выбросить пиратский флаг и ввязаться в партизанскую войну с государством. Транснациональные же корпорации — а Facebook вполне может считаться таковой если не по форме, то по своей доле рынка — подобной возможностью не обладают. У них выше инерционность, и они несут гораздо большую социальную ответственность за свои действия. Они не могут позволить себе просто отмахнуться от требований национальных властей», — сказал он «Эксперту Online».

Именно по этой причине после вступления в силу закона ФЗ-242 такие гиганты как Microsoft и SAP сразу же предприняли шаги по организации хранения персональных данных своих российских клиентов на территории самой России. Почему бы не сделать то же самое международным глобальным социальным сетям?

«Российский закон о персональных данных ведет к профанации деятельности Интернет-компаний. Исполнить его с точностью до запятой технологически не представляется возможным, а заниматься такой работой абы как, на коленке, уважающая себя компания тоже не станет — потому что это подорвет авторитет компании в глазах ее клиентов и пользователей, а значит поставит под удар капитализацию публичной компании, какой является и Facebook», - уверен Мариничев.

Именно этим, кстати, объяснял свой отказ подчиниться российскому законодательству LinkedIn — упрямство, стоившее этому профессиональному сообществу блокировки в РФ с 2016 года.

В то же время российское государство ничего не теряет при любом поведении Facebook и Twitter, законопослушном или нет. Пробный камень, каким стал для правоприменения ФЗ-242 ресурс LinkedIn, показал, что Роскомнадзору даже не требуется специально «выпиливать» нарушителя из пространства Рунета — компания по собственной инициативе «хлопнула дверью», удалив из доступа свое приложение для смартфонов в России.

«Если бы дело дошло до конфронтации, Facebook и Twitter могли бы пойти тем же путем и самоустраниться из российского Интернет-пространства по принципу «ни мира, ни войны» — потому что у них нет совершенно никаких стимулов что-то доказывать властям другого государства, где, к тому же, у них нет никаких жизненно важных интересов. Именно так они ведут себя в Китае. Ведь несмотря на то, что китайский рынок обещает сногсшибательную возможность для их развития, они не уверены в том, что китайские пользователи откажутся от привычных отечественных сервисов ради иностранного», — напоминает Интернет-омбудсмен.

В настоящее время Интернет-ресурсам (в их числе не только Facebook, но и Google, YouTube и вообще любые информационные платформы) «светит» перспектива быть наказанными еще и тогда, если они подпадут под подозрения в ограничении свободы граждан РФ на получение и распространение информации.

Такой законопроект был внесен в Госдуму 19 ноября. Если ресурс подпадает под действие этого закона, ему будут грозить блокировка, замедление трафика и штрафы до трех миллионов рублей.