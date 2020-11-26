Инфекционист сообщил, что COVID способен влиять на нервную систему

Теоретически коронавирус может размножаться в клетках нервной системы, однако, насколько это явление существенно говорить рано, рассказал доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский РИА «Новости». Он напомнил, что у большинства пациентов вирус поражает легкие.

«Все коронавирусы могут размножаться в различных клетках. Это клетки дыхательной системы, это эпителиальные клетки желудочно-кишечного тракта и нервные клетки», - рассказал врач. Он добавил, что нельзя исключать возможность размножения вируса SARS-CoV-2 в нервных клетках, однако, насколько данный симптом является существенным пока рано говорить.

«Является ли данный симптом существенным - я, честно говоря, в определенных сомнениях», - прокомментировал новые выводы ученых Вознесенский.

Ранее СМИ сообщили, что ученые США после исследований пришли к выводу, что при помощи коронавируса можно манипулировать сознанием зараженных людей до проявления симптомов инфицирования.