Итоговые контрольные для старшеклассников могут перенести на осень 2021 года

В случае ухудшения эпидситуации в стране всероссийские проверочные работы (ВПР), которые планируется провести весной 2021 года, школьники будут писать осенью, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Расписание проведения ВПР в школах в 2021 году будет определено в зависимости от эпидемиологической ситуации. Планируется их проведение весной, в конце текущего учебного года», - говорится в сообщении ведомства. В случае, если эпидемиологическая обстановка не позволит, контрольные пройдут в начале учебного года, в сентябре, сообщают на сайте.

На прошлой неделе Роспотребнадзор рассказал о переносе итогового диктанта для старшеклассников, который должен пройти 6 декабря, на апрель.

Ранее сообщалось, что по последним данным число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 25 487 случаев заражения в 85 регионах. 25 ноября количество новых случаев снизилось до 23 675, а в сегодня отмечен рост почти на две тысячи. В общей сложности за все время эпидемии выявлено 2 187 990 случаев коронавирусной инфекции