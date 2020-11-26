Как столица помогает арендаторам

Не секрет, что для многих собственников бизнеса именно расходы на аренду «отъедают» большую часть полученных доходов. Когда весной этого года в Москве был введен режим самоизоляции, и деятельность множества компаний была остановлена, правительство столицы стало искать варианты, как пойти навстречу предпринимателям. Одной из первых антикризисных мер стало введение отсрочки или освобождение от разного рода платежей. Городские власти понимали, что в условиях остановки или ограничения бизнес-деятельности, любые платежи могут стать непосильным бременем.

В рамках беспрецедентного пакета мер городской поддержки бизнеса, уже весной решением правительства Москвы, индивидуальные предприниматели и организации, которые брали в аренду у города площади и были вынуждены прекратить работу, получили арендные каникулы на весь период действия ограничительных мер. Воспользоваться этой льготой смогли организации двенадцати наиболее пострадавших отраслей.

Всего на время приостановки своей деятельности 2,3 тыс. московских организаций были освобождены от арендных платежей за городское имущество. Это обошлось городским властям в 2,36 млрд рублей. На арендные каникулы смогли рассчитывать предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, организации досуга и социально-воспитательной работы, а также здравоохранения, общественного питания, торговли, туризма, предоставления бытовых и гостиничных услуг.

Помимо арендных каникул в чистом виде, правительством Москвы также была введена беспроцентная отсрочка имущественно-земельных платежей за второй квартал 2020 года. Так, девелоперы могут перенести до конца декабря 2020 год оплату аренды городской земли по масштабным инвестиционным проектам, а также при изменении цели предоставления участков. Собственники застраиваемых земель могут отсрочить трехмесячные платежи за изменение вида разрешенного использования своих участков. Проценты при этом взиматься не будут. На таких же условиях столичные власти разрешили представителям малого и среднего предпринимательства перенести платежи по договорам купли-продажи при выкупе арендуемых у города нежилых помещений. Этой мерой поддержки фактическим объемом 15,42 млрд рублей воспользовались 3,5 тыс. организаций - девелоперы и представители малого и среднего бизнеса.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, предложенная бизнесу экономическая помощь оказалась очень востребованной и подавляющее большинство получателей ее уже реализовали. «Так, отсрочку имущественно-земельных платежей получили 3,5 тыс. из 3,6 тыс. предпринимателей. Наибольший объем пролонгированных платежей на 11,8 млрд рублей оформил строительный сектор – 386 компаний. А самым массовым получателем этой меры стали представители малого и среднего бизнеса. Более 3,2 тысячи субъектов МСП оформили отсрочку платежей на 3,6 млрд рублей за выкуп арендованного у города имущества. Еще не исчерпан ресурс арендных каникул. Они рассчитаны почти на 11 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, а на оказание этой поддержки город направит 6,5 млрд рублей», – сказал вице-мэр.

По словам Максима Гамана, министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества, чтобы получить отмену или отсрочку имущественно-земельных платежей, предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года направить в департамент городского имущества обращения в свободной форме. К ним нужно приложить фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, и приказ о приостановлении работы, если она должна быть приостановлена в соответствии с принятыми законами. Обращения принимаются онлайн через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru и на бумаге по почте в адрес департамента городского имущества.

Деловое сообщество столицы позитивно оценило введение льгот для арендаторов городской собственности. Наталья Филиппова, управляющий партнер группы компаний «Медицинские СПА технологии», генеральный директор компании «Медикал Инвест» подчеркнула, что городские власти разработали и приняли ряд антикризисных мер, которые помогают многим отраслям экономики города остаться на плаву. «Хорошо, что в антикризисных мерах проблемам арендаторов уделено значительное внимание. Гранты для арендодателей в размере от 50 до 100 % налога на имущество и земельных платежей призваны стать хорошим подспорьем в переговорном процессе по снижению арендных платежей на период простоя», - отметила Филиппова.

С этим согласен Сергей Миронов, член совета московского отделения «Деловая Россия», председатель комитета по ресторанному бизнесу, основатель ресторанов «Мясо&Рыба». «Освобождение от арендной платы тех, кто арендует площади непосредственно у города, безусловно, - это очень серьезное подспорье. К сожалению, компаниям, у которых коммерческая аренда, пришлось сложнее - далеко не все арендодатели пошли на уступки и снизили плату, не говоря уже о ее полной отмене», - добавил он.

Впрочем, само введение арендных каникул и отсрочек по платежам для тех, кто арендует недвижимость у города, помогло предпринимателям добиваться аналогичных мер при аренде коммерческой недвижимости, простимулировав эффективный диалог. По словам Александра Астафьева, генерального директора ООО «Расчеты и налоги», власти Москвы стараются поддерживать своих предпринимателей и не бросают их в трудную минуту. «Многим компаниям пришлось вести переговоры с арендодателями, люди стали перед дилеммой - платить заработную плату сотрудникам или отдать последние накопления за аренду помещений. Думаю, что предоставление грантов для арендодателей, сдающих недвижимость под приостановленные в соответствии с указом мэра отрасли, а также меры по освобождению от уплаты арендных платежей, предложенные правительством Москвы, стали неплохим инструментом в переговорном процессе», - считает он.

Евгения Доронина, которая занимается организацией фуд-моллов в парках, солидарна с коллегами. «Мера поддержки в виде отмены арендных платежей эффективна, логична и направлена на поддержку бизнеса. Если говорить конкретно о нас, то большинство наших объектов расположены в парках и весной оказались полностью закрыты. Отмена арендных платежей, дала возможность минимизировать расходы. Мы очень признательны городу за оперативное реагирование на ситуацию и надеемся на долгий, конструктивный диалог», - сказала Доронина.