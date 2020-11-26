Курс доллара: рубль может совершить резкий разворот

В среду рубль после нескольких сессий роста, перешёл к снижению, реагируя на прохождение пика налогового периода, а также накануне праздничного выходного дня в США, где сегодня отмечается День благодарения. Так, к закрытию основной сессии на Московской бирже курс доллара составлял 75,92 руб. (+44 коп). Ещё сильнее подорожала единая валюта ЕС, которая в это же время торговалась по 90,37 руб. (+69 коп.).

Таким образом, рубль отреагировал на снижение спроса на ликвидность со стороны компаний, завершающих перечисление в российских бюджет основных налогов за ноябрь. Кроме того, негативно на курсовую динамику повлияли новости о возможных новых антироссийских санкциях Вашингтона.

Напомним, в среду стало известно, что уходящая администрация президента США Дональда Трампа уже в самое ближайшее время может ввести санкции против Минобороны России, а также ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса и одного из ФГУПов, связанных с Кремлём. Новые антироссийские санкции связаны с ограничениями, которые могут быть введены в отношении 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными и почти 30 организаций РФ.

Прогнозы экспертов по курсу рубля

Богдан Зварич из Промсвязьбанка, уверен, что против рубля вчера сыграли, прежде всего, внутренне факторы.

«В среду прошёл пик налоговых выплат, что значительно понизило спрос на рублевую ликвидность. Кроме того, некоторые глобальные игроки перешли к фиксации прибыли по длинным позициям в рубле», – пояснил эксперт.

При этом, по его мнению, ничего ужасного не произошло, и в ближайшие дни можно ждать стабилизации российской валюты.

«Отсутствие торгов в США сегодня и короткий день в пятницу приведут к снижению активности глобальных игроков. Это позволит рисковым активом, в том числе и рублю немного укрепиться», – предположил он.

Между тем, Михаил Дорофеев из КПК «Обновление» считает, что несмотря на минус, в который сегодня ушёл рубль, его продолжает поддерживать дорогая нефть сорта Brent, цены на которую вчера превышали 49 долл. за бочку, что произошло впервые с 6 марта.

Однако, по его мнению, в ближайшее время возможна коррекция котировок на «чёрное золото» на фоне неопределенности относительно решения государств, входящих в ОПЕК, а также стран, которые не являются членами картеля. В этой связи Дорофеев считает, что рубль ещё в конце нынешний недели развернётся вниз.

«Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе рубль будет снижаться. Но пока стоимость Brent продолжает находиться на уровне 47,00-49,00 долл. за баррель, слишком сильно наша валюта не просядет», – отметил он.

Олег Богданов из ИК QBF заявил, что несмотря на продолжающийся рост мировых цен на нефть и снижения долларового индекса, особого оптимизма относительно дальнейших перспектив рубля он не испытывает. При этом эксперт признал, что национальная валюта все последние дни дорожала, но её укрепление не выглядит убедительным.

Богданов полагает, что в любой момент рубль может совершить резкий разворот, чему поспособствует любая негативная информация, в том числе о ситуации с коронавирусом в мире или о новостях по росту долгосрочных ставок. Как следствие, глобальные игроки станут уходить из риска в защитные активы, что в свою очередь ударит по курсу рубля.

При этом он считает, что против рубля также работает внутренняя ситуация. Речь, как объяснил эксперт, идёт о том, что раньше излишнюю рублевую ликвидность на аукционах абсорбировал Минфин, сейчас же этого не происходит из-за того, что квартальный план размещений выполнен. Поэтому Минфин перестал предлагать рынку привлекательные ОФЗ ПК и снова стал размещать непривлекательные ОФЗ ПД.

«Это привело к тому, что объёмы размещений рухнули с рекордных показателей в районе 200 млрд руб. до 30-40 млрд. На вторичном же рынке какого-то сильного интереса на российские госбонды мы не видим. В этой связи мы считаем, что до конца этой недели рублю будет сложно удержаться в пределах 75,00-75,90. Вероятнее всего, уже в ближайшее время пара доллар-рубль вернется в диапазон 76,50-77,50», – сказал Богданов.

Артём Тузов из ИК «УНИВЕР Капитал» отметил, что вчера рубль незначительно просел к основным резервным мировым валютам в рамках коррекции на ранках после длительного роста, который наблюдается с начала этой недели.

При этом, как подчеркнул эксперт, дорогая нефть поддерживает сейчас нашу валюту. Против неё – тот факт, что отечественные предприятия-экспортёры сокращают спрос на рублевую ликвидность в преддверии окончания налогового периода.

«По нашему мнению, сегодня пара доллар-рубль будет находиться в пределах 75,50-76,20, а пара евро-рубль в диапазоне 89,70-90,50», – резюмировал Тузов.