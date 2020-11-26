Меркель намерена добиваться закрытия горнолыжных курортов этой зимой

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о намерении добиться закрытия в ЕС горнолыжных курортов предстоящей зимой, передает ТАСС, ссылаясь на выступление политика в Бундестаге. Она также подчеркнула, что скорее всего все ограничения, которые действуют в Германии в настоящий момент, сохранятся и в январе будущего года.

«Приближается лыжный сезон. Мы будем стараться договориться в Европе о возможности закрытия всех горнолыжных комплексов», - сообщила Меркель. При этом она уверена, что, судя по заявлениям австрийской стороны, добиться этого будет сложно.

Также кацлер не исключает, что вакцина от коронавируса поступит в Германию еще до католического Рождества и первыми будут вакцинированы люди из группы риска.

«Мы договорились, что эта вакцина тогда будет предложена людям, которые работают в медицинской сфере», - добавила Меркель.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть утром 26 ноября демонстрируют уверенный рост, поскольку участники рынка положительно отреагировали новости об эффективности вакцины против коронавирусной инфекции, пишет Прайм. Также оптимизм участникам рынка прибавляет надежда на скорое начало массового использования вакцин от коронавируса, об успешных испытаниях которых все чаще сообщают различные компании.