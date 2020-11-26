Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Преступники придумали новую схему обмана россиян, рассказали в Объединенном кредитном бюро агентству РИА «Новости». При звонке с неизвестного номера мошенники представляются сотрудниками бюро кредитных историй, которые якобы только что обнаружили попытку взять кредит на паспорт абонента.

«Аферисты звонят, представляясь сотрудниками бюро кредитных историй, сообщая, что получили запросы крупнейших банков его кредитной истории»,- рассказали в бюро. После того, как жертва начинает возражать, что не намерена брать никаких кредитов, а также не подавала заявок, сотрудники пытаются убедить абонента в том, что прямо сейчас на его имя кто-то пытается получить кредиты, добавляет сотрудник компании.

Далее преступники пытаются узнать у собеседника, как можно больше информации, а именно, в каких банках хранятся его персональные данные. После выяснения всех деталей преступники заявляют, что передали все данные в службу безопасности банков, которые назвал человек, а их служба безопасности в скором времени перезвонит. После звонка от лже-сотрудника, который подтверждает, что видит попытку оформления кредита, следует попытка убедить «жертву» совершить «зеркальные действия» и подать онлайн-заявку на кредит, что, по его словам, сделает возможным отменить выдачу средств. После этого преступники требуют от жертвы сообщить им коды из смс, а после оформления кредита вернуть заемные деньги в банк, совершив перевод на определенный банковский счет, который принадлежит мошенникам.

В бюро призвали россиян не верить такого рода звонкам, поскольку сотрудники бюро кредитных историй никогда не звонит своим клиентам.