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На конференции Brain 2020 анонсировали запуск уникального марафона по тренировке мозга

Москва, 26.11.2020
23–24 ноября конференция о мозге и мышлении Brain 2020 собрала лучших экспертов России и мира для обсуждения безграничных возможностей нашего мозга. Мероприятие состоялось в Москве, трансляция в режиме реального времени проходила на платформе Synergy.Online.
  • На конференции Brain 2020 анонсировали запуск уникального марафона по тренировке мозга

предоставлено пресс-службой

На протяжении двух дней известные учёные, врачи и психологи рассказывали об особенностях работы мышления, способах развития памяти и улучшения функциональных возможностей мозга.

В частности, один из хедлайнеров форума, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека «Сбербанка» Андрей Курпатов, поделился в своём выступлении особенностями бизнес-мышления: «Бизнес-мышление – это не то, что думает ваш мозг, это то, что вы способны сконструировать, используя механики мышления. Методология мышления и нейронауки являются ключевым конкурентным преимуществом современного руководителя».

Помимо этого, спикеры затронули такие актуальные на сегодняшний день темы, как способы борьбы со стрессом и тревожностью, техники концентрации внимания, работа с эмоциональным интеллектом, настройка и улучшение работы мозга и памяти.

img_20201126.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Одной из ключевых тем форума стала нейробиология лидерства и умения управлять мышлением членов команды для повышения результативности. Директор NeuroLeadership Institute, основоположник термина «нейролидерство» Дэвид Рок рассказал о принципах командообразования и реакциях мозга человека на внутренние процессы, происходящие внутри компании. «Когда человека исключают из какой-то задачи, у него активируются те же самые нейросети боли, как если есть физический удар или угроза. Мы же с вами мотивированы на то, чтобы избегать боли. Так, есть физическая боль и есть социальная боль. В том и в другом случае нейросети работают примерно одинаково». Знание подобных принципов, по мнению исследователя, способно задать нужный импульс для развития в команде именно такого типа мышления, который приведёт компанию к наилучшим результатам.

В целом конференция о мозге и мышлении Brain 2020 дала участникам возможность лучше понять, как работает мозг и что многие реакции организма управляемы. А это значит, что наше гармоничное состояние, продуктивность и образ мышления поддаются коррекции, главное – знать необходимые технологии и работать в этом направлении.

Организаторы форума отметили, что мероприятие получит продолжение в следующем году и все заинтересованные смогут посетить Brain 2021. А чтобы начать тренировать мозг уже сейчас, Школа Бизнеса «Синергия» запускает интеллектуальный марафон Synergy Brain Game.

«Это годовой онлайн-марафон для развития возможностей мозга. Уделяя всего 15 минут в день, участники будут решать головоломки на укрепление памяти, реакции, восприятия, внимания и мышления. Задания основаны на тренажёрах для мозга, разработанных экспертами в области нейропсихологии. Марафон стартует 4 января», – анонсировал запуск проекта исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия» Александр Рагиня.

В качестве главных призов организаторы Synergy Brain Game обещают новый автомобиль Tesla Model 3, 1,5 млн рублей на образование и недельный тур в Кремниевую долину на двоих. Подробнее о марафоне читайте на сайте https://bg.synergy.ru/.

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