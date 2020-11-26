На Украине зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом

За последние сутки на Украине зафиксировано 15 331 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 и 225 пациентов скончалось. Днем ранее было зафиксировано 13 882 случая заражения и 229 пациентов с COVID-19 скончалось.

Всего сначала пандемии зафиксировано 677 189 случаев заражения коронавирусом, а 11 717

С 14 ноября из-за роста числа инфицированных украинские власти ввели «карантин выходного дня». В субботу и воскресенье будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов, бассейнов, кафе, баров, ресторанов и развлекательных заведений.