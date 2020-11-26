Мировые цены на нефть растут на новостях из США

Мировые цены на нефть утром 26 ноября демонстрируют уверенный рост, участники рынка положительно отреагировали на снижение запасов сырья в США, а также новости об эффективности вакцины против коронавирусной инфекции, пишет Прайм.

Отмечается, что по данным на 7.31 по московскому времени стоимость фьючерсов с поставками в феврале на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась в цене на 0,45%, до $48,75 за баррель. Январские котировки выросли в цене на 0,6%, до $48,9 за баррель. Нефть сорта WTI увеличивались в цене на 0,33% — до $45,86 за баррель.

В последнее время настроение инвесторам поднимают перспективы восстановления спроса, в этой связи рост на сырье продолжается уже пятую торговую сессию подряд. Также оптимизм участникам рынка прибавляет надежда на скорое начало массового использования вакцин от коронавируса, об успешных испытаниях которых все чаще сообщают различные компании.

Инвесторы продолжают отслеживать новости о запасах нефти в США. По последним данным, запасы в стране на неделе, которая завершилась 20 ноября, сократились на 0,8 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали рост на 0,1 миллиона баррелей.