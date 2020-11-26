Норвежская компания отказалась от участия в «Северном потоке-2» из-за американских санкций

Норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL), которая занималась сертификацией газопровода «Северный поток – 2» – объявила об остановке участия в проекте из-за американских санкций, сообщает «РИА Новости».

«Госдепартамент США опубликовал новое руководство в отношении закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В соответствии с этим мы считаем, что деятельность DNV GL по инспектированию оснащенных судов, обслуживающих проект «Северный поток – 2», подпадает под санкции. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA», – заявил представитель компании.

Функции DNV GL заключались в провереке документации и строительных работ на предмет соответствия стандартам. Кроме того, компания также должна была выдать сертификат соответствия после завершения строительства «Северного потока-2».

Первый пакет санкций США в отношении «Северного потока-2» был введен в 2019 году, после чего строительство газопровода остановилось. А 11 ноября представители Конгресс США ввел дополнительные санкции против проекта «Северный поток-2», который затрагивает страховые и сертификационные компании, работающие с участниками строительства газопровода.