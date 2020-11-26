Прогноз погоды: синоптики предупредили москвичей о резком ухудшении погоды

Ещё каких-то 5-10 лет зима в Москве и Подмосковье начинала напоминать о себе уже в конце октября. Именно на последнюю декаду второго календарного месяца осени приходилась средняя дата установления временного снежного покрова. После чего начиналось постепенное формирование устойчивого белого покрывала, который обычно сохранялся до начала апреля.

Но в последние годы погода в столичном регионе существенно поменялась: температурный фон заметно повысился, а небесная канцелярия стала очень скупа на осадки. Например, в текущем сезоне в октябре москвичи снега вообще не наблюдали, насладиться им удалось лишь в третьей декаде ноября.

В конце прошлой – начале нынешней недели, многие решили, что столичная земля уже не расстанется со снежным покровом до весны. Но, тёплые воздушные массы, которые пришли в регион вместе с атлантическими циклонам, стремительно с ним расправились.

Поэтому к утру четверга, 26 ноября снег на почве сохранялся лишь в некоторых восточных и северо-восточных районах Подмосковья. Но и там его высота не превышает 3-5 см.

При этом в первой половине дня в столице и области сохранялась спокойная, безветренная погода без осадков, а температура воздуха составляла от нуля до плюс 1. Но, как предупреждают синоптики, вскоре климатическая обстановка в регионе начнёт ухудшаться.

Примерно, в 15:00 мск в столице по влиянием скандинавского циклона зарядит снегопад, который предположительно будет идти несколько часов. Согласно прогнозу метеорологов, его писк придётся выходя на 18:00 мск, когда на земле образуется покров до 4 см.

А вот температура воздуха в светлое время суток сильно не поменяется и составит около нуля градусов. С наступлением темноты же усилится ветер, а снег сменится в ледяной дождь. Предположительно, он будет длиться не более часа, и как предупреждают метеорологи пройдёт по линии Дмитров-Москва-Чехов. На дорогах образуется гололедица.

Кроме того, к вечеру упадёт атмосферное давление, содержание кислорода в воздухе также будет понижено, а его относительная влажность составит 80%.

Влияние погоды на самочувствие жителей Москвы

Биотропные влажно-прохладные климатические условия с пониженным содержанием кислорода в воздухе, которые сегодня наблюдаются в Москве, могут привести к росту острых респираторных и простудных заболеваний, обострению патологий в суставах, хронических болезней органов дыхания и недугов сердечно-сосудистой системы.

Как советуют медики, сегодня особенно важным будет профилактика уже имеющихся хронических заболеваний и применение различных укрепляющих методов. Но делать это можно строго под контролем врача.

При этом, как подчеркивают специалисты, в такую погоду у молодых людей метеочувствительность будет встречается с той же частотой, что и среди лиц старшего возраста. Всё это приводит к быстрой утомляемости, снижению умственной и физической работоспособности. Появление таких симптомов означает, что организм переутомился, его функциональные резервы снижены и необходимо срочно уделить внимание своему здоровью.

Из архива московской погоды

Несмотря на ухудшение погодных условий, сегодняшний день в Москве всё равно пока теплее средних климатических показателей. Но рекордов синоптики не обещают.

Если обратиться к архивным данным, то можно обнаружить, что самым тёплым 26 ноября было в 1969 году, когда воздух в Москве прогревался до плюс 9,4. С тех пор таких тёплых дней в конце ноября в регионе больше не фиксировалось.

При этом и трескучие морозы остались в позапрошлом веке. Самые сильные из них фиксировались 26 ноября 1890 года. Тогда столбики термометров опускались до минус 32,8. Суточный рекорд осадков был установлен в 2013 году. Тогда 26 ноября на столичную землю выпало 14 мм влаги.

Ровно год назад в Москве было прохладнее, чем сегодня. Так, в ночные часы воздух остывал до минус 10,2, а днём до минус 1,1. Зато осадков не было.