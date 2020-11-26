Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Саров. Самолёт с президентом на борту приземлился в городском аэропорту.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля, в Сарове Путин собирается осмотреть разработки Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, который является крупнейшим в стране комплексом занимающимся оборонными разработками и активно создающим также гражданские продукты.

Напомним, российский лидер должен был прибыть в Саров ещё накануне, но из-за нелётной погоды поездка была отменена.

Наша справка

Саров – закрытое административно-территориальное образование. Является муниципальным образованием Нижегородской области. При этом расположен, на территории Нижегородской области и, главным образом, Мордовии. Саров называют российским наукоградом.

В Сарове расположен Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), который положил начало реализации масштабной программы СССР по развитию ядерного оружия. На его базе работает музей ядерного оружия.